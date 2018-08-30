Стало відомо, хто орендував Головпоштамт під інтернет-супермаркет



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Rozetka орендувала частину Головпоштамту





Ціна оренди склала мільйон гривень на місяць

27 серпня Укрпошта уклала договір оренди частини Головпоштамту із Інтернет-магазином Rozetka. Переможця відповідного аукціону визначено на майданчику Prozorro.Продажі. Про це повідомляє прес-служба Укрпошти.

«У результаті торгів ціна зросла на 31% від початкової та склала 1 001 000 грн на місяць за оренду 1 510 м2 площі», - йдеться в повідомленні.

Угода укладена строком на 60 місяців.

Загалом сума договору за весь період складе понад 70 млн грн з урахуванням щорічної індексації вартості оренди, при цьому витрати на утримання нерухомості оплачуються додатково до орендної плати відповідно до показників фактичного використання.

«Укрпошта реалізує масштабний проект у сфері управління власним портфелем нерухомості. Вперше компанія оптимізує площу своїх приміщень та отримає такі значні кошти від оренди – понад 70 млн грн у рамках одного договору. Від оренди приміщення найбільшим інтернет-магазином України «Розетка» ми також сподіваємося на синергетичний ефект – оформлені тут покупки можна буде одразу відправляти у будь-який куточок України. Для клієнтів Укрпошти робота відділення Головпоштамту також стане зручнішою – всі послуги можна буде отримати в одній операційній залі, що скоротить час обслуговування», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За умовами аукціону, переможець зобов’язаний здійснити ремонт приміщення, зокрема й реконструкцію системи електропостачання, та утримувати приміщення в належному технічному стані протягом терміну дії договору оренди.

Зазначається, що залучені кошти Укрпошта спрямує на розвиток своєї інфраструктури та мережі: на відкриття нових відділень, оновлення матеріально-технічного стану діючих, покращення умов праці виробничого персоналу тощо.

Як повідомлялося раніше, Укрпошта оголосила тендер на оренду 1510 кв. м площі на першому поверсі у будівлі Головпоштамту у Києві під розміщення відділення інтернет-супермаркету. Аукціон на ProZorro стартував 16 липня