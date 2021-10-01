Стало відомо, коли громадськість побачить проєкт Генплану Києва

Кияни зможуть офіційно подати свої пропозиції до проєкту Генплану міста

Столична влада планує наприкінці року винести проєкт Генерального плану Києва на громадські слухання. Про це повідомив заступник голови Київської міської держамдіністрації і керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич.

«Генеральний план – це основа міста та базовий показник, від якого ми повинні відштовхуватись. Він вкаже вектор розвитку Києва. Наприкінці року ми плануємо винести документ на громадські слухання. Кияни зможуть офіційно подати свої пропозиції, щодо кожної буде надана відповідь. Для цього спеціалісти вже працюють над доопрацюванням всіх документів відповідно до законодавчих і будівельних норм», – розповів Оленич.

Посадовець також акцентував увагу на важливості врахування думки громади. Як приклад – голосування за проєкти Громадського бюджету. Цього року прямий інструмент електронної демократії з’явився у міському застосунку «Київ Цифровий»: завдяки ньому люди можуть брати участь у розподілі міських коштів.

Також Оленич підкреслив, що в Генеральний план входить і комплексна схема транспорту, яку міська влада зараз доопрацьовує спільно зі Світовим банком.

«Наразі ми починаємо впровадження інтелектуальної транспортної системи у Києві. Для цього проводимо збір та аналіз даних щодо транспортних потоків у місті. Саме з «розумним» плануванням ми зможемо отримати від системи бажаний ефект», – додав Оленич.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника КО «Інститут Генплану м. Києва» Сергія Броневицького через затягування подачі проєкту Генплану на обговорення громадськості та розгляд Київрадою та доручив якнайшвидше доопрацювати документ і підготувати його до громадських слухань.

На початку вересня в Департаменті містобудування та архітектури КМДА повідомили, що проєкт Генерального плану Києва перебуває на фінальному етапі доопрацювання.

Навесні цього року стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо розроблення проєкту нового Генерального плану столиці. Відповідачі – Київська міська державна адміністрація та Кабінет міністрів України.