Кличка дістало затягування подачі проєкту Генплану Києва, полетіли голови

Мер Києва вимагає найближчим часом винести проєкт Генплану міста на громадські слухання

Мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника КО «Інститут Генплану м. Києва» Сергія Броневицького через затягування подачі проєкту Генплану на обговорення громадськості та розгляд Київрадою та доручив якнайшвидше доопрацювати документ і підготувати його до громадських слухань. Про це мер заявив під час колегії Київської міської державної адміністрації.

«Сергій Петрович, я вже не вперше чую про якісь проблеми, зобов’язання. Я пам’ятаю, як у 2019 році ви публічно обіцяли якнайшвидшу підготовку проєкту Генерального плану до громадських слухань і обговорення. Ми тоді презентували основні положення документу на міжнародній конференції. Минулого року були поважні причини – локдаун, карантин. Вже завершується 2021 рік. І знову чуємо обіцянки, що ось-ось проєкт Генплану буде презентований. І ніхто не згадує прізвища Броневицького! Згадують прізвище Кличка. «Коли Кличко представить Генеральний план?!» Тому, нічого особистого, ми говоримо про результати роботи: я ухвалив рішення звільнити вас з посади», – сказав Кличко.

«Доручаю головному архітектору Києва Олександру Свистунову та заступнику голови КМДА Петру Оленичу забезпечити оперативну й ефективну роботу з підготовки проєкту Генерального плану. І найближчим часом ми повинні розпочати громадські слухання та нарешті схвалити Генплан», – наголосив мер столиці.

За його словами, на сьогодні фахівці завершують актуалізацію проєкту Генерального плану міста Києва.

Розділ, що стосується збереження та охорони історико-культурної спадщини (історико-архітектурний опорний план), погоджений Міністерством культури. Також матеріали проєкту Генплану направлені до Міністерства розвитку громад та територій України. І розпочали роботи з врегулювання питань щодо територій спільних інтересів з органами місцевого самоврядування, які представляють інтереси суміжних територіальних громад.

«Кияни вже зачекалися на схвалення цього важливого для розвитку міста документу. Але запевню: це буде зроблено тільки після громадських слухань та врахування думки громадськості. Ми повинні ухвалити Генплан в інтересах міста та його мешканців, а не в інтересах забудовників. Генеральний план створюється не на рік чи два. Це – глобальне бачення реалізації основних напрямків стратегії розвитку міста, проєкт того, яким ми бачимо в подальшому розвиток Києва», – підкреслив Кличко.

Так, у проєкті Генплану передбачено припинення хаотичної забудови столиці, обмеження висотності забудови в історичному центрі, контроль за комплексністю забудови, а також будівництво станцій метрополітену на Виноградар та запуск метро на Троєщину, зведення вокзалу на Видубичах, будівництво перехоплюючих паркінгів біля транспортних розв’язок – поблизу станцій метро та на в’їздах до міста.

Під час колегії КМДА обговорили три важливих питання: стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період, проєкт Генплану Києва та його приміської зони, а також – питання погашення податкового боргу до бюджету столиці по платі за землю.

Нагадаємо, начальник комунальної організації «Київгенплан» Сергій Броневицький заявляв, що «за законом генплан потрібно оновлювати щоп’ять років».

На початку вересня в Департаменті містобудування та архітектури КМДА повідомили, що проєкт Генерального плану Києва перебуває на фінальному етапі доопрацювання.

Навесні цього року стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо розроблення проєкту нового Генерального плану столиці. Відповідачі – Київська міська державна адміністрація та Кабінет міністрів України.