Через новий Генплан Києва розпочалася судова тяганина

Позивач просить суд визнати протиправними дії КМДА, пов’язані із розробленням проєкту нового Генплану Києва

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо розроблення проєкту нового Генерального плану столиці. Відповідачі – Київська міська державна адміністрація та Кабінет міністрів України. Про це повідомляє пресслужба суду.

Серед вимог позову – визнати протиправними дії КМДА, пов’язані із розробленням проєкту нового Генплану Києва, та зобов’язати міську адміністрацію утриматись від його розроблення.

Позивач вважає, що Генплан столиці, розроблений АТ «Київпроект» та затверджений рішенням Київради у 2002 році відповідно до положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» є безстроковим та чинним на сьогодні, тому розроблення його нової редакції є незаконним.

Позивач також просить суд зобов’язати Кабінет міністрів України вжити заходи реагування на факт протиправних, на його думку, дій КМДА, пов’язаних із розробленням нового Генплану міста.

Пресслужба Окружного адмінсуду не вказує, хто подав позов.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 20 травня 2021 року.

Нагадаємо, начальник комунальної організації «Київгенплан» Сергій Броневицький заявляв, що «за законом генплан потрібно оновлювати щоп’ять років». «Генплан міста Києва не оновлювався вже 20 років. Генплан передбачав 2,6 млн населення на 2020 рік, а у нас вже понад 3 млн населення. За ним неможливо планувати ні розвиток місцевої інфраструктури, ні транспорту тощо. Сподіваюся, що весною наступного року місто Київ буде з новим Генеральним планом», – розповів Броневицький.

Для розробки нового Генплану брали дані за січень 2020 року. Під час розробки команда співпрацювала з архітекторами з Лейпцига, експертами Ради Європи, Світового банку, Спілкою архітекторів України.

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