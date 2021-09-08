Новий генплан Києва: проєкт перебуває на фінальному етапі доопрацювання

Після всіх узгоджень за результатами громадських обговорень проєкт Генерального плану буде винесений на розгляд Київради

Проєкт Генерального плану Києва перебуває на фінальному етапі доопрацювання. Про це повідомили в Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Міністерство культури та інформаційної політики України погодило Історико-архітектурний опорний план міста Києва, що є складовою частиною проєкту Генерального плану міста Києва.

Також сьогодні, відповідно до порядку розроблення містобудівної документації, Департамент містобудування та архітектури забезпечує оперативне опрацювання проєкту Генерального плану Києва щодо узгодження всіх розділів проєкту за напрямами, зокрема в частині розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища тощо.

Крім того, Департамент контролює невідкладне доопрацювання розробником проєкту містобудівної документації згідно з рекомендаціями та перевіряє повноту врахування розробником державних інтересів.

Проєкт документу оприлюднений на сайті розробника КО «Київгенплан» – для зауважень та пропозицій громадськості.

Після всіх узгоджень за результатами громадських обговорень проєкт Генерального плану буде винесений на розгляд Київради.

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