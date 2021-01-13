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    Коронавірус у світі: захворювання виявили у понад 92 млн людей

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    Кількість смертей від Covid-19 зросла до 1,9 млн осіб - Коронавірус у світі: захворювання виявили у понад 92 млн людей
    Кількість смертей від Covid-19 зросла до 1,9 млн осіб

    Від початку пандемії від коронавірусу одужали майже 66 млн осіб

    У світі станом на 13 січня коронавірус зафіксували у понад 92,1 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometer.

    Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,9 млн осіб, а одужали майже 66 млн людей.

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    Від початку пандемії найбільше людей заразилися корона вірусом у США ─ 22,4 мільйони, Індії ─ 10,5 мільйони та Бразилії ─ 8,1 мільйони. У лідерах також Росія (3,5 мільйони випадків), Великобританія (3,1 мільйони), Франція (2,7 мільйона).

    Серед континентів лідирують Південна і Північна Америки ─ 39,8 мільйони випадків. Європа на другому місці за кількістю заражених за період пандемії ─ 29,3 мільйони.

    В Україні за минулу добу, 12 січня, офіційно підтверджено 6 409 нових випадків захворювання на коронавірус. Також за минулу добу було госпіталізовано 2 564 особи. Померли від ускладнень хвороби 195 людей. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 130 839 осіб, одужало – 826 871 особа, летальних випадків – 20 214, проведено ПЛР-тестувань – 5 841 502.

     Читайте також: 
    Теги: США Європа хвороби вірус коронавірус
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