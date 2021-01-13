Цифри жахають: скільки в Києві «ковідних» хворих у важкому стані
За добу від коронавірусу померли 13 киян
Останнім часом у Києві трохи зменшилася кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Але не меншає людей, які перебувають у лікарнях у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.
«У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1393 хворих на коронавірус. З них п'ятеро дітей. 864 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1170 людей. Під апаратами ШВЛ – 32 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – близько 36%», – сказав він.
Мер повідомив, що коронавірус минулої доби виявили ще в 906 киян, 13 хворих померли.
Серед тих, хто захворіли:
- 497 жінок віком від 18 до 94 років,
- 375 чоловіків віком від 18 до 87 років,
- 19 дівчаток від одного місяця до 14 років,
- 15 хлопчиків від одного місяця до 16 років.
Захворіли, зокрема, 25 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 848 людей. Усього коронавірус подолали 44828 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 165, у Дарницькому – 160, у Дніпровському – 260 та в Деснянському районі - 127 випадків.
Як повідомлялося, за минулу добу, 12 січня, у Києві коронавірус виявлено у 906 людей. Це на 8 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 11 січня було 898 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 119392 випадки захворювання на Covid-19.