Цифри жахають: скільки в Києві «ковідних» хворих у важкому стані

За добу від коронавірусу померли 13 киян

Останнім часом у Києві трохи зменшилася кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Але не меншає людей, які перебувають у лікарнях у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1393 хворих на коронавірус. З них п'ятеро дітей. 864 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1170 людей. Під апаратами ШВЛ – 32 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – близько 36%», – сказав він.

Мер повідомив, що коронавірус минулої доби виявили ще в 906 киян, 13 хворих померли.

Серед тих, хто захворіли:

497 жінок віком від 18 до 94 років,

375 чоловіків віком від 18 до 87 років,

19 дівчаток від одного місяця до 14 років,

15 хлопчиків від одного місяця до 16 років.

Захворіли, зокрема, 25 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 848 людей. Усього коронавірус подолали 44828 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 165, у Дарницькому – 160, у Дніпровському – 260 та в Деснянському районі - 127 випадків.

Коронавірусна мапа Києва. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

Як повідомлялося, за минулу добу, 12 січня, у Києві коронавірус виявлено у 906 людей. Це на 8 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 11 січня було 898 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 119392 випадки захворювання на Covid-19.