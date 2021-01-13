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    Цифри жахають: скільки в Києві «ковідних» хворих у важкому стані

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    Кисневу підтримку отримують 1170 пацієнтів столичних лікарень - Цифри жахають: скільки в Києві «ковідних» хворих у важкому стані
    Кисневу підтримку отримують 1170 пацієнтів столичних лікарень
    Фото з відкритих джерел

    За добу від коронавірусу померли 13 киян

    Останнім часом у Києві трохи зменшилася кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Але не меншає людей, які перебувають у лікарнях у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1393 хворих на коронавірус. З них п'ятеро дітей. 864 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1170 людей. Під апаратами ШВЛ – 32 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – близько 36%», – сказав він.

    Мер повідомив, що коронавірус минулої доби виявили ще в 906 киян, 13 хворих померли.

    Серед тих, хто захворіли:

    • 497 жінок віком від 18 до 94 років,
    • 375 чоловіків віком від 18 до 87 років,
    • 19 дівчаток від одного місяця до 14 років,
    • 15 хлопчиків від одного місяця до 16 років. 

    Захворіли, зокрема, 25 медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за добу 848 людей. Усього коронавірус подолали 44828 мешканців столиці.

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 165, у Дарницькому – 160, у Дніпровському – 260 та в Деснянському районі - 127 випадків. 

    Коронавірусна мапа Києва. Джерело: пресслужба Віталія Кличка
    Коронавірусна мапа Києва. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

    Як повідомлялося, за минулу добу, 12 січня, у Києві коронавірус виявлено у 906 людей. Це на 8 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 11 січня було 898 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 119392 випадки захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ лікарня коронавірус
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