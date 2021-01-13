Зростання захворюваності на Covid-19 у Києві: лікар каже, що все йде за планом

Після новорічних свят у Києві зростає кількість хворих на коронавірус

Лікар сподівається, що локдаун дозволить стримувати поширення вірусу в організованих колективах

Збільшення числа нових захворювань на коронавірус у Києві йде згідно з прогнозами. Про це заявив очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан у коментарі РБК-Україна.

За його словами, зараз в Києві не фіксують різкого зростання захворюваності.

«Все йде згідно з прогнозами. Це зростання після канікулярного періоду і свят. Повністю прогнозоване зростання. Ми спостерігаємо не стрімке, а повільне зростання захворюваності», – зазначив Рубан.

Він додав, що збільшення числа нових заражень, згідно з прогнозами, буде фіксуватися з середи з деяким зниженням у суботу-неділю.

«Локдаун, який зараз введений в країні, дозволить стримувати поширення вірусу в організованих колективах», – вважає Рубан.

Як повідомлялося, за минулу добу, 12 січня, у Києві коронавірус виявлено у 906 людей. Це на 8 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 11 січня було 898 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 119392 випадки захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 1138764

Одужали 837063

Хворіють 281325

Померли 20376

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Останнім часом у Києві трохи зменшилася кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Але не меншає людей, які перебувають у лікарнях у важкому стані.