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    Зростання захворюваності на Covid-19 у Києві: лікар каже, що все йде за планом

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    Після новорічних свят у Києві зростає кількість хворих на коронавірус - Зростання захворюваності на Covid-19 у Києві: лікар каже, що все йде за планом
    Після новорічних свят у Києві зростає кількість хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Лікар сподівається, що локдаун дозволить стримувати поширення вірусу в організованих колективах

    Збільшення числа нових захворювань на коронавірус у Києві йде згідно з прогнозами. Про це заявив очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан у коментарі РБК-Україна.

    За його словами, зараз в Києві не фіксують різкого зростання захворюваності.

    «Все йде згідно з прогнозами. Це зростання після канікулярного періоду і свят. Повністю прогнозоване зростання. Ми спостерігаємо не стрімке, а повільне зростання захворюваності», – зазначив Рубан.

    Він додав, що збільшення числа нових заражень, згідно з прогнозами, буде фіксуватися з середи з деяким зниженням у суботу-неділю.

    «Локдаун, який зараз введений в країні, дозволить стримувати поширення вірусу в організованих колективах», – вважає Рубан.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 12 січня, у Києві коронавірус виявлено у 906 людей. Це на 8 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 11 січня було 898 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 119392 випадки захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1138764
    • Одужали
      837063
    • Хворіють
      281325
    • Померли
      20376

    Останнім часом у Києві трохи зменшилася кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Але не меншає людей, які перебувають у лікарнях у важкому стані.

    Теги: Київ епідемія коронавірус
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