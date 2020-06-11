Стало відомо, скільки в Києві вже проведено кремацій осіб, які померли від Covid-19



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Під час карантину у київському крематорії введені заходи безпеки

У березні-травні 2020 року у столиці провели понад 4,3 тис. кремацій, з них 61 кремація осіб, які померли від коронавірусної хвороби. До таких ритуалів не допускалися рідні.

Про це повідомили у ритуальній службі СКП «Київський крематорій» у відповідь на запит УНН.

«На період запровадження карантину ритуальна служба СКП «Київський крематорій» працювала в штатному режимі, а саме: оформлення і проведення кремацій проводились в звичайному режимі», - повідомили у підприємстві.

Зазначається, що під час карантину були введені заходи безпеки: робота в захисних костюмах та рукавичках, використання антисептиків.

«Процедуру прощання було заборонено проводити родичам померлої особи у залі прощання у разі встановлення факту смерті особи від коронавірусної хвороби. У такому разі труна доставлялася відразу до кремаційної зали», - зазначили в крематорії.

Також там повідомили, що під час карантину не відбувалося поховання урн з прахом, адже не було таких звернень. Щодо кількості кремацій, то за березень-травень 2019 року їх провели у кількості 3962, а за цей період у 2020 році їх кількість збільшилася до 4361.

У тому числі була проведена 61 кремація осіб, які померли від Covid-19, вказали у крематорії.

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Нагадаємо, станом на ранок 11 червня у Києві підтверджено 33671 випадок Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 91 особу. Загалом із початку епідемії померли 84 особи, за добу - 4.