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    Невтішні новини: за добу у Києві майже сотня нових випадків Covid-19

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    Невтішні новини: за добу у Києві майже сотня нових випадків Covid-19

    За добу у Києві від коронавірусу одужали 68 людей

    Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, складає 91 людину. Померли четверо хворих. На сьогодні в Києві вже 3671 підтверджений випадок захворювання на Covid-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

    Серед тих, що захворіли:

    • 55 жінок віком від 18 до 83 рокiв,
    • чотири дівчинки - від 4 до 13 років,
    • 28 чоловіків від 18 до 85 рокiв,
    • чотири хлопчики віком від 3 до 7 років.

    Захворіли, зокрема, і 5 медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 10 людей. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали в столиці за добу 68 людей. Усього коронавірус подолали 1053 мешканці Києва.

    «Найбільше випадків захворювання минулої доби зафіксували в Шевченківському районі - 24. Солом‘янському та Святошинському - по 12. Та в Дніпровському районі - 10 випадків», - повідомив Кличко.


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    «Вірус не відступив. Будьте обережними, не нехтуйте правилами безпеки! Бережіть себе!» - закликав мер.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Нагадаємо, станом на ранок 10 червня, у Києві було підтверджено 3580 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб. 

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