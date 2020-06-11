Невтішні новини: за добу у Києві майже сотня нових випадків Covid-19
За добу у Києві від коронавірусу одужали 68 людей
Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, складає 91 людину. Померли четверо хворих. На сьогодні в Києві вже 3671 підтверджений випадок захворювання на Covid-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.
Серед тих, що захворіли:
- 55 жінок віком від 18 до 83 рокiв,
- чотири дівчинки - від 4 до 13 років,
- 28 чоловіків від 18 до 85 рокiв,
- чотири хлопчики віком від 3 до 7 років.
Захворіли, зокрема, і 5 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 10 людей. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці за добу 68 людей. Усього коронавірус подолали 1053 мешканці Києва.
«Найбільше випадків захворювання минулої доби зафіксували в Шевченківському районі - 24. Солом‘янському та Святошинському - по 12. Та в Дніпровському районі - 10 випадків», - повідомив Кличко.
«Вірус не відступив. Будьте обережними, не нехтуйте правилами безпеки! Бережіть себе!» - закликав мер.
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Нагадаємо, станом на ранок 10 червня, у Києві було підтверджено 3580 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.