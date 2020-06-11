Невтішні новини: за добу у Києві майже сотня нових випадків Covid-19



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За добу у Києві від коронавірусу одужали 68 людей

Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, складає 91 людину. Померли четверо хворих. На сьогодні в Києві вже 3671 підтверджений випадок захворювання на Covid-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Серед тих, що захворіли:

55 жінок віком від 18 до 83 рокiв,

чотири дівчинки - від 4 до 13 років,

28 чоловіків від 18 до 85 рокiв,

чотири хлопчики віком від 3 до 7 років.

Захворіли, зокрема, і 5 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 10 людей. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 68 людей. Усього коронавірус подолали 1053 мешканці Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби зафіксували в Шевченківському районі - 24. Солом‘янському та Святошинському - по 12. Та в Дніпровському районі - 10 випадків», - повідомив Кличко.





«Вірус не відступив. Будьте обережними, не нехтуйте правилами безпеки! Бережіть себе!» - закликав мер.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Нагадаємо, станом на ранок 10 червня, у Києві було підтверджено 3580 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.

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