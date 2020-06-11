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    Коронавірус «мчить» у Київ: до столиці прямують електрички, вщент заповнені людьми без масок (фото)

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    Вагон електрички Київ - Ніжин - Коронавірус «мчить» у Київ: до столиці прямують електрички, вщент заповнені людьми без масок (фото)
    Вагон електрички Київ - Ніжин
    Фото: Дарниця Live, Facebook

    Пасажири електропоїздів не дотримуються протиепідемічних заходів

    З послабленням обмежень відновився рух електропоїздів до Києва, зокрема і приміських.

    Незважаючи на ризик зараження коронавірусною хворобою, пасажири електричок не дотримуються протиепідемічних заходів.

    У соцмережі з’явилося фото вагона електрички Київ – Ніжин. Більшість пасажирів без захисних масок. Про дотримання соціальної дистанції взагалі не йдеться, адже всі місця для сидіння зайняті і прохід між рядами заповнений пасажирами, які стоять.

    Така світлина розміщена на сторінці Дарниця Live у Facebook.

    «Про причини того, чому різке погіршення захворювання на коронавірус. Електричка Київ - Ніжин. Наші дні. Соціальна дистанція, короновірус, маски, тести», - йдеться в дописі до фото.

    Нагадаємо, станом на ранок 11 червня у Києві підтверджено 33671 випадок Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 91 особу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Станом на ранок 10 червня, у Києві було підтверджено 3580 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб. 

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