Коронавірус «мчить» у Київ: до столиці прямують електрички, вщент заповнені людьми без масок (фото)



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Вагон електрички Київ - Ніжин Фото: Дарниця Live, Facebook

Пасажири електропоїздів не дотримуються протиепідемічних заходів

З послабленням обмежень відновився рух електропоїздів до Києва, зокрема і приміських.

Незважаючи на ризик зараження коронавірусною хворобою, пасажири електричок не дотримуються протиепідемічних заходів.

У соцмережі з’явилося фото вагона електрички Київ – Ніжин. Більшість пасажирів без захисних масок. Про дотримання соціальної дистанції взагалі не йдеться, адже всі місця для сидіння зайняті і прохід між рядами заповнений пасажирами, які стоять.

Така світлина розміщена на сторінці Дарниця Live у Facebook.

«Про причини того, чому різке погіршення захворювання на коронавірус. Електричка Київ - Ніжин. Наші дні. Соціальна дистанція, короновірус, маски, тести», - йдеться в дописі до фото.

Нагадаємо, станом на ранок 11 червня у Києві підтверджено 33671 випадок Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 91 особу.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Станом на ранок 10 червня, у Києві було підтверджено 3580 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.

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