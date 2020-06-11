Якщо карантин скасувати, то загине 120 тисяч людей. Дослідження Київської школи економіки
Жорсткий карантин наразі є невиправданим
Нових випадків коронавірусу за день - 689. Одужало - 372. Кількість активних випадків невпинно зростає. Ніякого піку, ніякого плато захворювань не було. Пандемія продовжується розвиватись.
За оцінками Київської Школи Економіки, Україна знаходиться в жовтому сценарію з помірною сезонністю. Наш прогноз кількості смертей до кінця року - від 2000 до 7500 людей. 2000 загине за умов повернення жорсткого карантину в зараз. 7500 загине, якщо будуть продовжувати адаптивний карантин (з можливим поверненням жорсткіших обмежень). Якщо карантин повністю відмінити, то загине 120 або більше тис людей.
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Всього29070
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Хворіють15075
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Одужали13141
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Померли854
Я вважаю, що жорсткий карантин не потрібно повертати, навіть якщо загине більше людей. А потрібно продовжувати адаптивний підхід. Тому що від зупинки і спаду економіки постраждає і загине також багато людей. А в економічному вимірі втрати будуть значно більшими, ніж переваги від карантину. 7500 смертей це значно менше ніж 120-140 тис, які могли б трапитись без карантину за чорного сценарію.
Коли у вірусу взагалі немає сезонності. І навіть за чорного сценарію, оцінки Київської Школи Економіки показують, що економічні втрати приблизно дорівнюють економічній вартості / оцінці врятованих людських життів. Це приблизно 54 млрд доларів. Але зараз ми в м’якшому сценарії - жовтому - з помірною сезонністю. Тому, карантин стає невиправданим. Сподіваюсь у політиків стане мужності і волі не повертати жорсткий карантин.