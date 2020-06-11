  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Тимофій Милованов
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Якщо карантин скасувати, то загине 120 тисяч людей. Дослідження Київської школи економіки

    • Тимофій Милованов

      Почесний президент Київської школи економіки

    • Розсилка
    Якщо карантин скасувати, то загине 120 тисяч людей. Дослідження Київської школи економіки

    Жорсткий карантин наразі є невиправданим

    Нових випадків коронавірусу за день - 689. Одужало - 372. Кількість активних випадків невпинно зростає. Ніякого піку, ніякого плато захворювань не було. Пандемія продовжується розвиватись.

    За оцінками Київської Школи Економіки, Україна знаходиться в жовтому сценарію з помірною сезонністю. Наш прогноз кількості смертей до кінця року - від 2000 до 7500 людей. 2000 загине за умов повернення жорсткого карантину в зараз. 7500 загине, якщо будуть продовжувати адаптивний карантин (з можливим поверненням жорсткіших обмежень). Якщо карантин повністю відмінити, то загине 120 або більше тис людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Я вважаю, що жорсткий карантин не потрібно повертати, навіть якщо загине більше людей. А потрібно продовжувати адаптивний підхід. Тому що від зупинки і спаду економіки постраждає і загине також багато людей. А в економічному вимірі втрати будуть значно більшими, ніж переваги від карантину. 7500 смертей це значно менше ніж 120-140 тис, які могли б трапитись без карантину за чорного сценарію.

    Коли у вірусу взагалі немає сезонності. І навіть за чорного сценарію, оцінки Київської Школи Економіки показують, що економічні втрати приблизно дорівнюють економічній вартості / оцінці врятованих людських життів. Це приблизно 54 млрд доларів. Але зараз ми в м’якшому сценарії - жовтому - з помірною сезонністю. Тому, карантин стає невиправданим. Сподіваюсь у політиків стане мужності і волі не повертати жорсткий карантин.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Володимир Паніотто
    Володимир Паніотто

    Соціолог, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Юрій Бірюков
    Юрій Бірюков

    Волонтер

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Віктор Шлінчак
    Віктор Шлінчак

    Керівник проекту «Главком»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ