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    Стало відомо, скільки жителів Київщини вже отримали першу дозу вакцини

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    Більша частина вакцинованих &ndash; це медики - Стало відомо, скільки жителів Київщини вже отримали першу дозу вакцини
    Більша частина вакцинованих – це медики

    Щеплення від коронавірусу вже зробили перші вісім тисяч мешканців області

    Жінки в Київській області вакцинуються частіше, ніж чоловіки. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, розповідаючи про хід вакцинації в регіоні.

    Загалом учора, 22 березня, в Київській області вакцинувались 310 осіб. З моменту старту вакцинальної кампанії першу дозу вакцини проти COVID-19 уже отримали 8 329 людей (5097 жінок).

    У загальному співвідношенні йдеться про 61% жінок і 39% чоловіків відповідно. Переважна частина з них – це медики, які працюють із «ковідними» хворими.

    У розрізі вікових груп ситуація складається таким чином:

    • 18-20 років – 78 осіб (0,9%);

    • 20-39 років – 1932 осіб (23,2%);

    • 40-49 років – 1903 осіб (22,8%);

    • 50-59 років – 2 117 осіб (25,4%);

    • 60-69 років – 1 689 осіб (20,3%);

    • 70-79 років – 523 осіб (6,3%);

    • старше 80 років – 87 осіб (1%).

    Щоб записатись на вакцинацію, жителям Київщини треба:

    • заповнити анкету на сайті або в мобільному додатку «Дія»;

    • зателефонувати в контакт-центр МОЗ з питань COVID-19 за номером 0 800 60 20 19;

    • звернутись до свого сімейного лікаря.

    Раніше стало відомо, за якими адресами на території Київської області діятимуть стаціонарні пункти вакцинації, та як записатись на щеплення особам старше 80 років.

    Теги: лікар Київщина щеплення коронавірус
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