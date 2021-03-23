Стало відомо, скільки жителів Київщини вже отримали першу дозу вакцини

Щеплення від коронавірусу вже зробили перші вісім тисяч мешканців області

Жінки в Київській області вакцинуються частіше, ніж чоловіки. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, розповідаючи про хід вакцинації в регіоні.

Загалом учора, 22 березня, в Київській області вакцинувались 310 осіб. З моменту старту вакцинальної кампанії першу дозу вакцини проти COVID-19 уже отримали 8 329 людей (5097 жінок).

У загальному співвідношенні йдеться про 61% жінок і 39% чоловіків відповідно. Переважна частина з них – це медики, які працюють із «ковідними» хворими.

У розрізі вікових груп ситуація складається таким чином:

18-20 років – 78 осіб (0,9%);

20-39 років – 1932 осіб (23,2%);

40-49 років – 1903 осіб (22,8%);

50-59 років – 2 117 осіб (25,4%);

60-69 років – 1 689 осіб (20,3%);

70-79 років – 523 осіб (6,3%);

старше 80 років – 87 осіб (1%).

Щоб записатись на вакцинацію, жителям Київщини треба:

заповнити анкету на сайті або в мобільному додатку «Дія»;

зателефонувати в контакт-центр МОЗ з питань COVID-19 за номером 0 800 60 20 19;

звернутись до свого сімейного лікаря.

Раніше стало відомо, за якими адресами на території Київської області діятимуть стаціонарні пункти вакцинації, та як записатись на щеплення особам старше 80 років.