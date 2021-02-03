За добу в Києві зафіксовано понад 300 нових випадків Covid-19

Столиця на першому місці сперед регіонів України за добовою кількістю хворих на коронавірус

За минулу добу, 2 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 330 людей. Це на 45 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 1 лютого було 285 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 129164 випадки захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 71145 осіб, померли 2377 осіб.

У Київській області зафіксовано 69609 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 164 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 120 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 57793 особи, померли 1137 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1227164 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 2 лютого зафіксовано 3285 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 2 лютого у Києві було підтверджено 128834 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 285 осіб.

У Київській області було 69445 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 120 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.