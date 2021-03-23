Стаціонарні пункти вакцинації запрацювали у Київській області: де можна буде зробити щеплення і кому

Записатися до черги на вакцинацію можна через застосунок «Дія» або контактцентр МОЗ

Люди старші за 80 років вже можуть записуватись на вакцинацію через сімейних лікарів

З понеділка, 22 березня, до кампанії імунопрофілактики долучені нові цільові групи з другого етапу Дорожньої карти з вакцинації від Covid-19.

Протягом цього етапу передбачено вакцинувати близько 70 тис. працівників первинної медицини. Найпершими щепитимуть працівників мережі первинної медицини, зокрема сімейних лікарів та їхніх помічників. Вакцинація буде відбуватися на новій платформі – у стаціонарних (тимчасових або постійних) пунктах щеплення.

З 22 березня для вакцинації медиків в Україні відкрилися 565 таких пунктів щеплення проти Covid-19. 25 пунктів розпочали свою роботу в Київській області, повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

Стаціонарні пункти працюють в закладах охорони здоров’я. Для організації безпечного вакцинування ці кабінети щеплень обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю та забезпечені необхідною кількістю доз вакцини. Медики, які в них працюють, пройшли відповідне навчання. У декількох областях такі кабінети працюють у пілотному режимі з 19 березня.

З 29 березня по території країни будуть відкриті ще більше ніж 2500 пунктів щеплення, які розпочнуть свою роботу в разі надходження нової партії вакцин. З моменту надходження нової партії вакцин розпочнеться запис на вакцинацію людей віком від 80 років, яких також передбачено вакцинувати в другому етапі дорожньої карти.

Також з 29 березня запланована вакцинація людей віком від 80 років, які попередньо записалися до листа очікування в додатку «Дія» або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

Попередньо Міністерство охорони здоров’я України рекомендувало мобільним групам з імунізації залучати до вакцинації проти Covid-19 організовані колективи з другого етапу, зокрема усі заклади охорони здоров’я (державні та приватні, у тому числі й аптечні).

Нагадаємо, що Люди старші за 80 років вже можуть записуватись на вакцинацію через сімейних лікарів 0 800 60 20 19. Люди старші за 80 років вже можуть записатися на вакцинацію через сімейних лікарів.

Наразі в Україні здійснюється імунізація вакциною Covishield/AstraZeneca виробництва індійського Інституту сироватки крові, 500 тис. доз якої було закуплено державним коштом. Ця вакцина ефективна та безпечна. Дозвіл на її використання дали Всесвітня організація охорони здоров’я, Велика Британія, Європейський Союз, Індія та Канада.

Усі щеплення проти Covid-19 є добровільними й безоплатними.

Достовірну інформацію про вакцинацію проти Covid-19 отримуйте на сайті vaccination.covid19.gov.ua та за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

Довідково: перелік стаціонарних пунктів вакцинації проти Covid-19 Київської області

КНП «Броварський МЦПМСД»

КНП Білоцерківської МР «МЦПМСД №1»

КНП Білоцерківської МР «МЦПМСД №2»

КНП «Вишнівська МЛ»

КНП «Ірпінський міський ЦПМСД»

КНП «Рокитнянський ЦПМСД»

КНП «ЦПМСД» Вишгородської МР

КНП «Васильківський центр ПМСД»

КНП Української МР «ЦПМСД»

КНП Кагарлицької МР «ЦПМСД»

КНП «ЦПМСД» Білогородської сільської ради

КНП «Бориспільский районний центр ЦПМСД»

КНП «Бориспільський міський ЦПМСД»

КНП «ЦПМСД» Баришівської СР

КНП «Бучанський ЦПМСД»

КНП «ЦПМСД Маловільшанської СР»

КНП «Іванківський центр ПМСД»

КНП «Макарівський центр ПМСД»

КНП «Миронівський центр ПМСД»

КНП «Переяславський ЦПМСД»

КНП «Сквирський центр ПМСД»

КНП «Таращанський центр ПМСД»

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

КНП «Фастівський ЦПМСД»

КНП «Бородянський районний ЦПМСД»

Учора стало відомо, що щеплення від Covid-19 у стаціонарних пунктах вакцинації розпочали проводити у медичних закладах міста Києва.

Як раніше повідомив київський міський голова Віталій Кличко, Київ отримав 42,6 тисячі доз вакцини Covishield. Окрім цього було підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації та 120 додаткових стаціонарних пунктів.