З 1 липня київський транспорт остаточно перейде на е-квиток: що треба знати
Оплатити проїзд можна буде, зокрема, за допомогою KyivSmartCard
Сплатити за проїзд можна буде кількома способами
За місяць, із 1 липня, громадський транспорт Києва остаточно переходить на електронний квиток.
Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.
Сплатити за проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:
- KyivSmartCard
- картки метро (до 31 березня 2021 р.)
- безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи (на жовтих турнікетах у метро)
- мобільних додатків: Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard
- разового квитка з QR-кодом (паперовим або електронним).
Електронний квиток можна придбати:
- у мобільному додатку https://app.kyivcity.gov.ua/start
- у Т-кiосках.
Т-кіоски розташовані на зупинках громадського транспорту.
Дивіться карту:
Як повідомлялося, Київ продовжує розвиток безготівкових платежів у транспортному секторі. Зокрема, активно впроваджується cashless-оплата у сфері громадського транспорту.