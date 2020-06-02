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    З 1 липня київський транспорт остаточно перейде на е-квиток: що треба знати

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    Оплатити проїзд можна буде, зокрема, за допомогою KyivSmartCard - З 1 липня київський транспорт остаточно перейде на е-квиток: що треба знати
    Оплатити проїзд можна буде, зокрема, за допомогою KyivSmartCard

    Сплатити за проїзд можна буде кількома способами

    За місяць, із 1 липня, громадський транспорт Києва остаточно переходить на електронний квиток.

    Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

    Сплатити за проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:

    • KyivSmartCard
    • картки метро (до 31 березня 2021 р.)
    • безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи (на жовтих турнікетах у метро)
    • мобільних додатків: Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard
    • разового квитка з QR-кодом (паперовим або електронним).

    Електронний квиток можна придбати:

    Т-кіоски розташовані на зупинках громадського транспорту.

    Дивіться карту:

    Як повідомлялося, Київ продовжує розвиток безготівкових платежів у транспортному секторі. Зокрема, активно впроваджується cashless-оплата у сфері громадського транспорту.

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