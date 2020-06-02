З 1 липня київський транспорт остаточно перейде на е-квиток: що треба знати



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Оплатити проїзд можна буде, зокрема, за допомогою KyivSmartCard

Сплатити за проїзд можна буде кількома способами

За місяць, із 1 липня, громадський транспорт Києва остаточно переходить на електронний квиток.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

Сплатити за проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:

KyivSmartCard

картки метро (до 31 березня 2021 р.)

безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи (на жовтих турнікетах у метро)

мобільних додатків: Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard

разового квитка з QR-кодом (паперовим або електронним).

Електронний квиток можна придбати:

у мобільному додатку https://app.kyivcity.gov.ua/start

у Т-кiосках.

Т-кіоски розташовані на зупинках громадського транспорту.

Дивіться карту:

Як повідомлялося, Київ продовжує розвиток безготівкових платежів у транспортному секторі. Зокрема, активно впроваджується cashless-оплата у сфері громадського транспорту.