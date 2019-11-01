Станцію «Хрещатик» відкрито після «мінування»



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На станції метро «Театральна» триває перевірка

Станцію метро «Хрещатик» перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів, нічого не виявлено. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Станцію та пересадку на «Майдан Незалежності» відчинено для пасажирів у звичайному режимі.

Станція «Арсенальна» також вже працює у звичайному режимі.

На станції метро «Театральна» триває перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, сьогодні близько 10-ї години станції метро «Хрещатик» були закрити через анонімний дзвінок про мінування. Ці станції, а також відповідні пересадки були зачинено для пасажирів.

Близько 10:40 станцію метро «Арсенальна» закрили на вхід через велику кількість пасажирів, які підіймалися з підземки на вихід. Усі ескалатори на станції «Арсенальна» працювали на підйом у зв‘язку зі збільшенням пасажиропотоку.



