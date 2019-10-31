Ремонт в метро: станція «Святошин» змінилася до непізнаваності (фото)

Другий вихід на «Святошині» відкривається після ремонту: станція змінилася до непізнаваності (фото)



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Завершився ремонту у другому вестибюлі станції метро «Святошин» Фото: пресслужба мера Києва

Оновлений вестибюль станції «Святошин» запрацює 1 листопада

У п’ятницю, 1 листопада, відкриють оновлений вестибюль №2 станції метро «Святошин».

Сьогодні мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували вестибюль, повідомляє пресслужба столичного голови.

«Оновлена станція «Святошин», що ми відкрили після ремонту в березні, стала пілотною. В якому сенсі? Тут ми впроваджували сучасні норми доступності в збудовану за радянських часів станцію. Загалом, на станції встановили 3 ліфти та 3 підйомники, обладнали тактильні смуги, навігацію, звукові сигнали. Консультації щодо потреб маломобільних категорій населення надавала Асамблея людей з інвалідністю», - розповів Кличко.

У другому вестибюлі для можливості пересування людей з інвалідністю встановили один ліфт та 2 вертикальних підйомника. Виклали тактильну плитку, встановили інформаційні покажчики. Оновили покриття підлоги, стін, стелі вестибюля та прилеглого переходу. Встановили нові двері на вході у вестибюль. Здійснили благоустрій території біля станції.

«Виконали тут і всі необхідні роботи із заміни систем функціонування станції. Пасажири їх не бачать але вони є важливими для щоденної роботи станції. Це системи пожежної безпеки, вентиляції, зв’язку, гучномовного оповіщення, освітлення, водопостачання, гідроізоляції та відеонагляду», - повідомив мер.

Святошин - це великий транспортний хаб. Сюди приходить електричка, приміський транспорт, міський наземний громадський транспорт. Пасажиропотік же тільки на станції метро - у середньому близько 35 тисяч пасажирів щодня.

Кличко також згадав і про систему оплати проїзду в столичному метрополітені. Зокрема, він зазначив, що за підрахунками, користувачів жетонів уже залишилося 13%.

«До кінця цього року QR-квиток на разовий проїзд повністю замінить жетони. Вже сьогодні можна користуватися електронним квитком, а при його поповненні на 50 поїздок, кожна поїздка коштуватиме 6,5 грн», - зазначив мер Києва.

Нагадаємо, капітальний ремонт станції метро «Святошин» розпочали наприкінці лютого 2018 року. Через ремонт виходи до проспекту Перемоги, заводу «АТЕК» та підземний перехід не працювали. У жовтні 2018 року ремонт станції продовжили до 31 грудня 2018 року. Однак, ремонтні роботи затяглися.

У березні цьогоріч мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували станцію метро «Святошин».

У серпні 2019 року на станції для зручності перехожих відкрили ще не до кінця відремонтований перехід, що веде до платформ електрички та до ринку.

На станції «Святошин» з’явилося нове панно на місці старого панно-дверцят.