У центрі Києва встановили МАФ прямо посеред велодоріжки (фото)



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Фото: Анна Даниленко

У власників кіоску є дозвіл столичної влади на встановлення споруди саме там

У центрі Києва, на вулиці Пушкінській, 14, підприємці встановили кіоск з продажу кави прямо на велосипедній доріжці.

Про це повідомила киянка Анна Даниленко на сторінці спільноти «Білий велосипед» у Facebook.

«Маф-маф-маф! Кави?» - прокоментувала вона фото, на якому видно, МАФ перекрив велодоріжку.

У коментарях під дописом користувачі оприлюднили ще одне фото, на якому зафіксовано, що біля кіоску на велодоріжці припаркувався автомобіль.

Більш того, власники МАФу мають дозвіл столичної влади на встановлення кіоску саме там.

Нагадаємо, на вул. Пушкінській нещодавно проведено капітальний ремонт. Було вкладено 2 шари асфальту, відремонтовано тротуари (використано ФЕМ і тактильну плитку). Вздовж Пушкінської з'явилася й велосмуга. Щоб водії не заїжджали на тротуари, обіцяли встановити антипаркувальні стовпчики.