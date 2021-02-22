На Київщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного в розбещенні дітей

Чоловік підозрюється у розпусних діях відносно двох дівчаток

Під час обшуку у збоченця поліція знайшла наркотичні засоби

У селах Білогородка та Мила Бучанського району чоловік вчиняв розпусні дії відносно 8-річної та 12-річної дівчат. Про це до поліції повідомили небайдужі громадяни та надали відповідні відеодокази.

Працівники Бучанського районного управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний житель села Білогородка. Чоловік у скоєному зізнався, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За місцем проживання чоловіка поліцейські провели санкціонований обшук та вилучили низку речових доказів, зокрема мобільні телефони та наркотичні засоби рослинного походження, які направили для проведення відповідних експертиз.

Наразі слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Запобіжний захід обере суд.

Як повідомлялося, нещодавно столичні правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у зґвалтуваннях дев'ятирічної дитини і 18-річного хлопця. Злочини сталися в Оболонському та Голосіївському районах Києва.

Раніше поліція Київської області викрила ґвалтівника, який тривалий час вчиняв сексуальне насильство відносно дітей та фільмував свої розпусні дії.

Влітку 2020 року Подільським районним судом Києва до 10 років позбавлення волі засуджено педофіла, який намагався зґвалтувати 10-річну школярку.

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