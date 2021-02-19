Правоохоронці затримали одеситку, яка вербувала киянок у сексуальне рабство (фото, відео)

За кожну українку жінка планувала отримати від 500 до 1000 доларів США.

Співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва спільно із слідчим відділом Печерського управління поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6 викрили злочинну діяльність жінки, яка вербувала та переправляла за кордон дівчат для надання сексуальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Одеситка, діючи у змові з громадянином Турецької Республіки, підшуковувала на території Києва жінок, які перебували у скрутному матеріальному стані.

Іноземець мав зустрічати дівчат за кордоном і забезпечувати їм фізичну безпеку та організовувати зустрічі з «потенційними клієнтами», розповів Олексій Гаврилюк, тимчасово виконувач обов’язків начальника сектору відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми столичної поліції.

Завербованим українкам обіцяли заробітну плату за годину надання сексуальних послуг у розмірі $100 та $200 за надання таких послуг протягом ночі.

Правоохоронці затримали жінку в міжнародному аеропорту Одеси в момент, коли та намагалася відправити двох завербованих дівчат за кордон. 28-річну фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В подальшому за місцем мешкання фігурантки проведено обшук, у результаті якого працівники поліції вилучили речові докази: мобільні телефони, банківські картки.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, жінці повідомлено про підозру за фактом вербування та переміщення кількох осіб з метою експлуатації та з використанням їх уразливого стану (ч. 2 ст. 149 КК України).

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.