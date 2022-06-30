Столична «швидка» здійснила близько 90 тисяч виїздів після початку повномасштабної війни

Медики працювали не лише в межах Києва

За час повномасштабного вторгнення росіян столична «швидка» здійснила близько 90 тисяч виїздів. Понад 500 виїздів – до пацієнтів із мінно-вибуховими та вогнепальними пораненнями. На цьому наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час відзначення 120-річчя КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва».

«Працівники екстренки виїжджали на 50 місць вибухів та потрапляння снарядів. І працювали вони не лише в межах Києва. Бригади київських «швидких» неодноразово працювали під час евакуації та надання допомоги в Київській області. Також з лікувальних закладів Дніпра та Запоріжжя до Києва та з Києва у Львів вони евакуювали 58 військових у тяжкому стані. Вони зустрічали евакуаційний потяг та госпіталізували важких військових пацієнтів», – розповів Микола Поворозник.

У рамках заходу 50 співробітників нагородили відзнаками Міністерства охорони здоров’я, Київської міської державної адміністрації та Департаменту охорони здоров’я.

«Сьогодні ваша робота – одна із складових надійного тилу для наших військових. Вона важлива і безцінна для нас. Ви щодня рятуєте життя тут у місті, ви одні з перших приїжджаєте на допомогу в місця потрапляння ворожих ракет і ви ті, хто рятував життя наших військових, коли у столиці було гаряче. Дякую кожному! Своєю нелегкою працею, завзятістю та сміливістю ви робите внесок у перемогу України!» – підкреслив Микола Поворозник.

Нагадаємо, у київських парках і скверах уже встановлені рамки, що розпилюють холодну воду.

Конструкції вже зʼявилися в парках «Відрадний», «Деснянський», «Молодіжний», «Позняки», «Перемога», у спортивно-оздоровчому парку на вулиці Шумського, сквері на вулиці Мартиросяна, а також на Хрещатику.