Київ попрощався з двома бійцями полку «Азов» (фото)

У Києві попрощалися з загиблими бійцями Віталієм Красовським та Даниїлом Рибальченком

У Києві попрощалися з загиблими бійцями Віталієм Красовським та Даниїлом Рибальченком

Прощання проходило у Київському крематорії

У Києві попрощалися з загиблими бійцями полку «Азов» Віталієм Красовським з позивним «Крос» і Даниїлом Рибальченком з позивним «Риба». На церемонії прощання побувало «Суспільне».

Віталій Красовський служив у лавах полку «Азов» з 2015 року. А з 24 лютого 2022 року – від початку повномасштабного вторгнення Росії – боронив Маріуполь.

Воїн отримав тяжке поранення в бою, а 21 березня родині повідомили про його загибель.

«Загинув він як герой зі зброєю в руках. Йому було 28 років. Ми дуже горді за нього. Нашу втрату нічим ніколи не зможемо заповнити», – каже дружина «Кроса» Вікторія.

Даниїл Рибальченко теж служив у полку «Азов» з 2015 року. До цього був у лавах «Правого сектору» і в батальйоні МВС «Гарпун». На Донбас пішов воювати у 2014 році, одразу, як туди вдерлися російські війська.

«Він з 2007 року військовослужбовець і свою службу не переривав взагалі. Тоді йому повних було 23 роки», – розповідає брат «Риби» Демид Рибальченко.

«Він написав мені: «Що б не сталося, не включай задню», – згадує останні слова свого брата Демид. «Тому, що, кажу, мій брат, був дуже великий воїн і ми за нього помстимося. Я вже почав», – додав він.

Нагадаємо, 29 червня Україна визволила з полону 144 захисника: серед них – бійці «Азовсталі».

Як раніше повідомлялося, заступник командира «Азова» Святослав Паламар (позивний «Калина») та командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (позивний «Волина») перебували у СІЗО «Лефортово» у Москві.

Нагадаємо, раніше пропагандистські видання РФ повідомили, що Святослав Паламар і Сергій Волинський етаповані на територію Російської Федерації. Вказувалося, що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.