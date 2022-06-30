Колективний Путін. Росіяни довго відповідатимуть за скоєні злочини

Чи розуміють ці прихильники Путіна, що вони так само несуть відповідальність за воєнні злочини Кремля?

Країна, яка не може робити елементарні прокладки та папір, вирішила захопити світ?

Так сталося, що я перебуваю в деяких російських групах і телеграм каналах (як і багато інших бійців) щоб дивитися новини «з того боку».

І є одна річ, яку я продовжую пропускати через себе. А саме – звернення росіян та коментарі.

Я пам'ятаю все, як у перші дні Майдану спочатку росіяни заявляли: «Ну отак треба протестувати, а то ми на Болотній херньою якоюсь займаємося». І як швидко гіперкомпенсація за свою нікчемність вилилася жовчю та ненавистю на українців.

Як ви били по мирних містах в Донецькій та Луганській області, заявляли, що це зробили ЗСУ і бігали з фотографіями потерпілих від обстрілів, як було, наприклад, з Маріуполем у 2015 році. Як ви сміялися у соцмережах на тему «Шахтарі Гради знайшли у шахтах, що вам незрозуміло?», коли ваші РСЗВ накривали наші міста.

Як ви «победобесили» під час «спецоперації», і всупереч очевидним маркерам (зміна прапора, переведення на рублеву зону, підготовка «псевдореферендумів») ви кричали, що Росія ні на кого не нападала, це вона захищалася

Як ви підгавкували Афіцеру Гола Дупа (Тарзану) про те що російський солдат ніколи не буде мародерити та насилувати, незважаючи на очевидні факти, що передані до міжнародних судів.

Як ви під черговим відео, як ваші ракети вбивають людей в житлових будинках, торгових центрах і т.д. раділи у стилі «Так і треба! Пали х0хл@в. Ми вас ще ядерними ракетами в потерть спалимо»...

Я все це пам'ятаю. На майбутнє. Тому що день за днем ми наближаємося до перемоги.

Ви не знаєте, але ви вже програли. Ще 2014 року.

Тому що все, чим ви б'єтеся вже дев'ять років – це не спецоперація, і не волевиявлення «молодих республік». Путін намагався здобути контроль над державою Україна. Спочатку гібридною війною. Потім прямим вторгненням.

Ви поклали десятки тисяч життів, щоб обісратися. І справа навіть не у втратах, вони є у кожній війні. А в тому, що вони повинні приводити до результату.

Ми теж зазнаємо втрат, але, по-перше – вони значно менше, по-друге – ми то своєї мети досягли

Ми захистили та зберегли суверенну державу України. Ми показали себе перед світом надійним форпостом та нацією. Нам повірили, підтримали, зараз іде ленд-ліз, ми кандидати у НАТО та ЄС.

А чого досягли ви?

Якби з урахуванням усіх цих втрат ви б реально захопили Україну за ці місяці, то вони були б обґрунтовані. Країна, яка не може робити елементарні прокладки та папір, що абсолютно залежить від світового виробництва та економіки, вирішила перед носом усіх помахати зброєю?

Серйозно?

Тому що у вас є нафта та газ? Ви настільки тупі, що приклад Ірану, Венесуели чи тієї ж Куби не натякнув вам, що недостатньо мати багато нафти, тебе може послати весь цивілізований світ, і твій народ через покоління почне вмирати з голоду?

А вам з кліматом не пощастило, як Кубі та Венесуелі, треба визнати.

Ви живете у великій країні, де навіть на ваше хирляве існування, потрібно багато грошей. Тепер навіть цього не буде. І саме за це ви зараз воюєте

Коли в Україну зайде ленд-ліз. Коли до кінця року Росію почне заливати хвилями економічних катаклізмів. Коли ваші продажі нафти та газу скоротяться до мінімуму, причому не на час (подивіться на Кубу, що таке ембарго), а на десятиріччя коли у зв'язку з фінансовою неможливістю утримувати армію на території України та терміновою необхідністю створювати Північну Корею на територію РФ ви замкнетеся у себе, і виведете війська, оскільки зазнавати втрат без будь-яких перспектив не зможе довго ніяка армія, і тим більше російська.

Коли ви «виконавши всі цілі спецоперації у вигляді жесту доброї волі» підпишете мирову угоду на вимогах світової спільноти та звалите розваливши нам пів країни, ви зупинитесь і скажете: «Стривайте, не все так однозначно, давайте дружити всім світом».

Тоді я дуже постараюся не забути й нагадувати всім хто ви такі.

Для нацистів основним маркером стали концтабори, де знищувалися мирні мешканці.

Для росіян цим маркером для всього світу стали бомбардування мирного населення і радість росіян з цього приводу, а так само відверта брехня на цю тему офіційних та й неофіційних осіб з приводу всіх цих звірств

А світ усе бачить. І навіть ваше затяте звинувачення «Вони бомбили Донбас усі ці роки, тому ми бомбимо їх» – світ же чомусь не прийняв.

Чи тому, що русофоби. Чи то тому, що всі на власні очі бачили фото Донецька та Луганська після того, як їх «вісім років бомбила українська армія», а потім бачили фото Маріуполя через два місяці після «спецоперації».

Тож не соромтеся, ображайте, принижуйте, радійте від ваших дій. Ми все запам'ятовуємо.

Ми все вам пред'явимо. Вам, і вашим нащадкам.

І справа не тільки в Путіні. Гітлера он теж всі пам'ятають.

Але і нацистів світ не забув.

Джерело: блог Олександра Карпюка

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