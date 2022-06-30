Білорусь таки нападе? Арестович прокоментував масовані чутки

Речник Банкової висміяв припущення про початок війни між Білоруссю та Україною

Радник голови Офісу президента скептично поставився до чуток про можливий наступ Білорусі на північні регіони України. Про це Арестович написав у себе на Facebook-сторінці.

«Цієї неділі «…білоруси 100% підуть у наступ». Це вже всьоме, коли вони йдуть у наступ і одинадцяті сто відсотків», – іронічно прокоментував Олексій Арестович інформацію про можливе включення Білорусі у війну Росії проти України.

Він також пообіцяв додатково повідомити про «восьмий і дванадцятий рази» (коли Білорусь, за чутками, нападе на Україну – ред.), що тільки підтвердило скептицизм речника Банкової щодо можливості початку війни між білоруською та українською арміями.

Нагадаємо, що на Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі.

Крім того, в період з 28 червня по 16 липня поточного року у Жлобинському районі Гомельської області проводяться військових зборів з військовозобов’язаними.

Додамо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.