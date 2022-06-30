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  4. У Києві з'явилися «охолоджувальні рамки»: перелік адрес
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    Новини

    У Києві з'явилися «охолоджувальні рамки»: перелік адрес

    Рамки з розпиленням води допомагають киянам пережити спеку - У Києві з'явилися «охолоджувальні рамки»: перелік адрес
    Рамки з розпиленням води допомагають киянам пережити спеку
    фото: Київлезенбуд

    Рамки-розпилювачі встановлюють у місті в спекотну погоду, щоб перехожі могли охолонути

    У київських парках і скверах уже встановлені рамки, що розпилюють холодну воду, повідомляє «Київзеленбуд».

    Конструкції вже зʼявилися в парках «Відрадний», «Деснянський», «Молодіжний», «Позняки», «Перемога», у спортивно-оздоровчому парку на вулиці Шумського, сквері на вулиці Мартиросяна, а також на Хрещатику.

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    У Києві з'явилися «охолоджувальні рамки»: перелік адрес
    У Києві з'явилися «охолоджувальні рамки»: перелік адрес

    Уже монтують таку рамку в Голосіївському парку імені Максима Рильського, а «найближчим часом» встановлять їх також у парках «Куренівський», «Інтернаціональний», «Орлятко», «Аврора», у парку «Перемога» (другу), у парку Слави, у сквері на перетині Оболонського проспекту та вулиці Маршала Тимошенка, сквері на площі Щекавицька та в сквері імені Кошиця.

    Тим часом комунальники зачищають Ірпінь після негоди, де негода повалила дерева, як доміно.

    Як повідомлялося, 28 червня у Броварському районі на Київщині випав великий град, пошкодивши автомобілі.

    29 червня блискавка пошкодила міст біля с. Демидів. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. У той час на мосту знаходилась машина.

    Київська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранено.

    Теги: росія окупанти війна спека Україна негода окупація #stoprussia
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    У Києві з'явилися «охолоджувальні рамки»: перелік адрес