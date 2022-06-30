У Києві з'явилися «охолоджувальні рамки»: перелік адрес
Рамки-розпилювачі встановлюють у місті в спекотну погоду, щоб перехожі могли охолонути
У київських парках і скверах уже встановлені рамки, що розпилюють холодну воду, повідомляє «Київзеленбуд».
Конструкції вже зʼявилися в парках «Відрадний», «Деснянський», «Молодіжний», «Позняки», «Перемога», у спортивно-оздоровчому парку на вулиці Шумського, сквері на вулиці Мартиросяна, а також на Хрещатику.
Уже монтують таку рамку в Голосіївському парку імені Максима Рильського, а «найближчим часом» встановлять їх також у парках «Куренівський», «Інтернаціональний», «Орлятко», «Аврора», у парку «Перемога» (другу), у парку Слави, у сквері на перетині Оболонського проспекту та вулиці Маршала Тимошенка, сквері на площі Щекавицька та в сквері імені Кошиця.
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