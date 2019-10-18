Столична влада береться за формування проєкту бюджету Києва на 2020 рік



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Середньострокове планування підвищує якість бюджетного процесу

Влада Києва розпочала бюджетний процес.

Як повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник під час наради щодо формування проєкту бюджету та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік, оновлений в частині середньострокового планування Бюджетний кодекс України та ухвалений Київрадою Бюджетний регламент дають нову якість бюджетного процесу в місті.

«Ми пройшли першу стадію цього процесу, результатом якої є затверджений Прогноз бюджету міста Києва на 2020-2022 роки. До головних розпорядників бюджетних коштів доведені інструкція про складання бюджетних запитів та граничні обсяги видатків. Зараз ми беремося до складання проєкту бюджету міста Києва на 2020 рік», – зазначив Поворозник.

За його словами, головною дієвою особою бюджетного процесу залишається головний розпорядник бюджетних коштів, якого Київрада наділяє відповідними повноваженнями на використання бюджетних коштів для реалізації міських програм та заходів.

«Ми маємо розуміти, що це не тільки права, це й персональна відповідальність керівників за досягнення тих цілей, які декларуються. Переконаний, що підвищення ефективності використання коштів бюджету міста залежить від залучення головними розпорядникам коштів експертів та громадськості до визначення пріоритетів в їх діяльності. Бюджетний регламент Київської міської ради прямо вказує на це», – підкреслив Поворозник та висловив сподівання на конструктивну спільну роботу задля досягнення прагматичних якісних результатів.