Столична влада думає, що робити зі сміттям



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У Києві встановлюють контейнери для роздільного збору сміття Фото: пресслужба КМДА

У Кличка повідомили, коли закриється сміттєвий полігон під Києвом

Київ матиме власний регіональний план управління відходами, що відображатиме всі проблемні аспекти поводження з відходами та дорожню карту для їх вирішення. Столиця має вирішити питання застарілих технологій та інфраструктури, створивши умови для збільшення обсягів сортування й переробки сміття. Про це за результатами Першого муніципального форуму з питань поводження із побутовими відходами Waste Forum Kyiv 2019 заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Як повідомляє пресслужба КМДА, Патнелеєв зауважив, що вирішити проблеми, що накопичувались десятиліттями, можна лише за умови виваженого комплексного підходу.

«Ситуативні чи локальні рішення не спрацюють. Закриття полігону можливе лише за умови гідної екологічної альтернативи, створення переробного заводу необхідно здійснювати, розвиваючи паралельно систему роздільного збору. Саме ці аспекти і будуть враховані в новому регіональному плані», – пояснив він.

Пантелеєв також зазначив, що необхідні законодавчі зміни. «Скасування податку на додану вартість на вторинну сировину, що поступово налагоджуватиме економіку роздільного збору. Збільшення податку на захоронення відходів, адже це застарілий та неефективний метод, що негативно впливає на навколишнє середовище. Екологічний податок має спрямовуватися на рівень громад. Запровадження фінансової відповідальності виробників тари й упаковки. Гарантії інвесторам із переробки сміття від муніципалітетів», – сказав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, у липні 2019 року у столиці встановили контейнери для роздільного збору сміття – окремо для пластику, паперу, скла тощо.

У вересні у Києві розпочала роботу техніка для миття контейнерів твердих побутових відходів об’ємом 1,1 куб. м. Для очищення одного контейнера достатньо 2-3 хвилин. Авто запущене в роботу комунальним підприємством «Київкомунсервіс».

Як повідомлялося, на сміттєспалювальному заводі «Енергія» планують встановити сортувально-переробну лінію, що дозволить частину сміття відправляти на переробку, а не спалювати. Також завод оснастять системою хімічної очистки, що дозволить у 5 разів зменшити рівень забруднюючих речовин.