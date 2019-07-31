Роздільний збір сміття: у Києві встановлено 2,5 тис. нових контейнерів (фото)



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У Києві встановлюють контейнери для пластику, паперу та скла Фото: пресслужба КМДА

Близько третини будинків Києва вже сортують і розділяють сміття

Київ запроваджує роздільний збір сміття: у місті встановили 2,5 тисяч контейнерів для роздільного збору – для пластику, паперу та скла. Близько 500 старих і непрацюючих контейнерів були замінені на нові й сучасні. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Тобто близько третини будинків Києва вже сортують і розділяють сміття. І ми розширюватимемо цю мережу. Переконаний – кияни підтримають нас і сумлінно кидатимуть пластик до пластику, скло до скла, папір до паперу», – сказав він.

Усі перевізники, які сьогодні працюють із муніципалітетом, із комунальним підприємством «Київкомунсервіс», підтримали ідею впровадження роздільного збору. Це ПрАТ «Київспецтранс», ТОВ «Альфатер Київ», ТОВ «Селтік», ТОВ «Крамар-Еко», ТОВ «Фірма «Володар-Роз», ТОВ «Спецкомунтехніка».

«На першому етапі ми як муніципалітет сприяємо та допомагаємо запустити цей проект. Адже ходить міф, що сортування й переробка сміття – це надзвичайно прибуткова справа. Однак на практиці бачимо: ця робота – на межі рентабельності. І ми запросили сюди перевізників, зокрема, представників міжнародних компаній, що працюють у Києві, щоб вони розповіли про реальний стан справ у питанні переробки сміття. Місто у межах повноважень сприяє й допомагає підприємствам, які впроваджують цей проект і допомагають нам втілювати в життя європейські стандарти», – пояснив заступник голови КМДА.

Як зауважив Пантелеєв, завдяки роздільному збору місто зможе реально зменшити кількість сміття, що їде на захоронення на полігони. Європа фактично відмовилась від цього небезпечного методу утилізації, що негативно впливає на навколишнє середовище. Заявки встановленим контейнерам щомісяця завозитимуть на 3 тисяч кубічних метрів пластику, скла й паперу менше.

Заступник голови КМДА заявив, що на законодавчому рівні необхідно відмінити податок на додану вартість на вторинну сировину, збільшити податок на захоронення, передати екологічний податок на рівень місцевих громад, де розташовані об’єкти поводження з відходами, передбачити фінансову відповідальність виробників товарів у тарі упаковці, можливість гарантій інвесторам з переробки сміття від муніципалітетів.