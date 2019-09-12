У Кличка назвали причину задимленості трьох столичних масивів



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На Позняках спостерігається задимлення, у повітрі стоїть неприємний запах горілого Фото: Главком

Сміттєспалювальний завод «Енергія» оснастять системою хімічної очистки

На сміттєспалювальному заводі «Енергія» планують встановити сортувально-переробну лінію, що дозволить частину сміття відправляти на переробку, а не спалювати. Також завод оснастять системою хімічної очистки, що дозволить у 5 разів зменшити рівень забруднюючих речовин. Про це під час брифінгу на «Енергії» заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що лише минулого року сміттєспалювальний завод «Енергія» повернувся в управління міста. До того підприємство перебувало в управлінні приватної компанії – «Київенерго».

«Сміттєспалювальний завод «Енергія» розпочав свою роботу 33 роки тому. Підприємство утилізує 25% сміття, що утворюється у Києві. Безумовно, завод потребує модернізації, і ми маємо чіткий план, як це зробити. На заводі вже модернізовані три з чотирьох існуючих електрофільтрів, що підвищує рівень очищення викидів. Четвертий фільтр ми плануємо оновити протягом наступного року. Також зараз ми готуємо до проходження державної експертизи проект системи хімічного очищення димових газів. Завдяки цим заходам ми знизимо рівень викидів на заводі до рівня європейських норм», – сказав Пантелеєв.

Заступник голови КМДА зауважив, що сьогодні дійсно існує проблема задимленості столичних районів Позняки, Осокорки, Харківського масиву.

«Ми маємо кілька факторів, що впливають на екологічний стан цих житлових масивів. За останній місяць у сім разів зросла кількість пожеж трав’яних настилів, торфовищ, територій звалищ у Київській області. Безумовно, на екологічний фон впливає і кількість авто, і робота промислових підприємств. І наше завдання – ремонтувати ці підприємства, щоб вони ставали більш екологічними. Адже місто не може існувати повноцінно без заводу «Енергія», що забезпечує утилізацію сміття, без Бортницької станції аерації, що очищає усі стічні води Києва та багатьох міст Київської області», – пояснив заступник голови КМДА.

Разом із тим, він підкреслив, що місто націлене на прозорий та чесний діалог із людьми, які потерпають від задимленості.

«Ми створюємо робочу групу, контроль якості повітря здійснюватиметься у цілодобовому режимі, а також на заводі встановлена система відеонагляду у сміттєвому бункері. Лише маючи об’єктивну інформацію, зможемо приймати оперативні рішення», – сказав він.

Як повідомлялося, 11 вересня вранці на столичних Позняках спостерігалося задимлення.

10 вересня жителі Голосіївського району Києва скаржилися на те, що вулиці огорнуло густим димом, а їдкий запах просочився у приміщення.