Сміттєві контейнери в Києві митимуть за допомогою спецтехніки (фото)



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Авто запущене в роботу комунальним підприємством «Київкомунсервіс» Фото: КМДА

Мобільна мийка контейнерів за добу може мити до 30 баків

У Києві розпочала роботу техніка для миття контейнерів твердих побутових відходів об’ємом 1,1 куб. м. Для очищення одного контейнера достатньо 2-3 хвилин. Авто запущене в роботу комунальним підприємством «Київкомунсервіс».

За словами заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Пантелеєва, така техніка для миття сміттєвих баків покликана покращити санітарний стан на вулицях міста, повідомляє пресслужба КМДА.

«Нам часто надходять зауваження щодо забруднених контейнерів, особливо наразі, коли частка органіки у смітті збільшується за рахунок овочів, кавунів тощо. Тому за допомогою нової техніки ми дбаємо про чистоту, адже контейнери миються спеціальним хімічним розчином», – пояснив Пантелеєв.

Як інформують у «Київкомунсервісі», за добу машина може мити до 30 баків.

Також заступник голови КМДА продовжує інспекції контейнерів для роздільного збору. Перевірили наявність та регулярність вивезення сміття на вулиці Довнар-Запольського. «Маємо зауваження, адже бачимо перенакопичення у сітках для роздільного збору та відсутність маркування. Перевізники виправлятимуть ці недоліки вже у найближчі дні», – сказав посадовець.

Нагадаємо, що більше місяця тому у столиці встановили контейнери для роздільного збору сміття – окремо для пластику, паперу, скла тощо.