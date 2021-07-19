Столична влада озвучила вимоги до орендаря Житнього ринку

Вигляд будівлі Житнього ринку не змінюватимуть

Традиційна торгівля продуктами у приміщенні Житнього ринку в Києві залишиться обов’язково. На цьому особливо наголосили під час зустрічі з ініціативною групою заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, в. о. директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Володимир Костіков та директор КП «Житній ринок» Ігор Цеханський.

Як повідомлялося, столиця ухвалила рішення здати частину площ Житнього ринку, який є комунальним майном, в оренду приватним власникам. Процедура здачі в оренду буде відкритою через аукціон Prozorro. Найголовніша вимога – на першому поверсі має залишитись традиційний продуктовий ринок, де новий орендар створить найкращі умови для споживачів та продавців.

«У жодному разі люди, які ведуть підприємницьку діяльність або торгують на Житньому ринку не постраждають. Наша головна вимога – ринок має працювати. Мають бути облаштовані сучасні та комфортні для покупців і підприємців торговельні місця. В обов’язках орендаря, що будуть прописані в умовах угоди, – залучення інвестицій на реконструкцію будівлі, капремонт інженерних мереж. Культурний спадок Києва має залишатись непорушним», – наголосив в.о. директора Департаменту підприємництва та розвитку промисловості Володимир Костіков.

На зустрічі із підприємцями, що працюють на Житньому ринку, представники КМДА наголосили, що при складанні договору оренди з потенційним інвестором всі пропозиції від ініціативної групи будуть розглянуті та враховані.

Приміщення, яке є культурним спадком та розташоване в історичній місцевості, має залишитися одним із елементів автентичності та унікальності Києва.

Житній ринок на Подолі – один із найстаріших ринків столиці. Сучасне його приміщення було збудоване за радянської доби у 1980 році. І сьогодні, після понад 40 років експлуатації, потребує капітальної реконструкції.

Нагадаємо, до комунальної власності міста належать сьогодні такі столичні ринки: Володимирський, Бессарабський та Житній.

Планувалося, що Житній ринок у Києві закриють щонайменше на два роки на час проведення реконструкції. Реконструкція мала розпочатися у 2020 році.