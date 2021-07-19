Один із найстаріших ринків Києва здадуть в оренду: названо умову

Житній ринок потребує капітальної реконструкції

Столична влада ухвалила рішення здати частину площ Житнього ринку, який є комунальним майном, в оренду приватним власникам. Але це станеться за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок, облаштований за сучасними умовами. Про це повідомили в Департаменті підприємництва та розвитку промисловості.

У Департаменті підкреслили, що Житній ринок на Подолі – один із найстаріших ринків столиці. Нинішнє його приміщення було збудоване у 1980 році. І сьогодні, після понад 40 років експлуатації, потребує капітальної реконструкції.

«Головна вимога до орендаря – на першому поверсі Житнього ринку має працювати ринок для традиційної торгівлі продуктами харчування. Мають бути облаштовані сучасні та комфортні для покупців і підприємців торговельні місця. Друга важлива річ – потенційний орендар буде визначений через аукціон Prozorro за принципом найбільшої ставки, яка поповнить бюджет столиці. Крім того, задача орендаря – залучити інвестиції на реконструкцію приміщення ринку», – зазначили в Департаменті підприємництва та розвитку промисловості.

Процедура передачі в оренду, за умови визначення переможця на відкритих торгах, відбуватиметься відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Нагадаємо, до комунальної власності міста належать сьогодні такі столичні ринки: Володимирський, Бессарабський та Житній.

Планувалося, що Житній ринок у Києві закриють щонайменше на два роки на час проведення реконструкції. Реконструкція мала розпочатися у 2020 році.

До слова, раніше столичними правоохоронцями повідомлено про підозру заступнику головного бухгалтера КП «Житній ринок» у розтраті майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.