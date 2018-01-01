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    Думки вголос

    Українцям взагалі потрібно заборонити користуватися автомобілями

    Україна - це Європа. Але на волах і віслюках. Ще років 50, якщо чекати еволюційних змін ...
    Мовою оригіналу 50 км/ч или 60 км/ч? Ноль и запретить пользование авто всем нам как нации. Максимум на волах, даже не лошадях, а для представителей коренного народа Крыма - на ишаках. Потому что мы народ-урод. Почти все без исключения. Не единственный урод, конечно, а вместе почти со всеми соседями по периметру... Забыл на работе ключи от дома.
    • Осман Пашаєв

      Журналіст

    • Сьогодні, 17:59
    • Розсилка

    Україна - це Європа. Але на волах і віслюках. Ще років 50, якщо чекати еволюційних змін ...

    Мовою оригіналу

    50 км/ч или 60 км/ч? Ноль и запретить пользование авто всем нам как нации. Максимум на волах, даже не лошадях, а для представителей коренного народа Крыма - на ишаках. Потому что мы народ-урод. Почти все без исключения. Не единственный урод, конечно, а вместе почти со всеми соседями по периметру...

    Забыл на работе ключи от дома. Обычно хожу пешком. Что тут идти: «Карандаш» на Мельникова, 42, а я - возле института журналистики. Дождь. Решил проехать две остановки на троллейбусе.

    23-й ехал полупустой. Не успели отъехать и 30 метров от здания института - слетели штанги. Пані-водительница вышла. Долго возилась: минуты три. Вдруг стук и крик женщин в троллейбусе. Первые 20 секунд ничего не понимаю - опять тихо, за окном темно. Пассажиры закрыты в троллейбусе. Под фарами останавливающихся машин разглядел: фольксваген сбил водительницу, когда та возвращалась в троллейбус. 

    Водитель жива, точно перелом ноги и, дай бог, чтобы все обошлось с позвоночником. Отлетела на 4 метра от места торможения машины. Но фолькс сбил ее у заднего края троллейбуса. Если его длина 11 м, то примерно можно установить скорость водителя без сложных экспертиз. 
    Записал пару телефонов других пассажиров и отдал дочери сбитой водительницы пока та в панике бегала между скорой и родственниками...

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    Думаете про волов и ишаков - эмоции от пережитого? Неа. Наши дороги - моя самая большая фобия. Летом 2015-го на углу Мельникова и Пугачева меня чуть не сбила новая патрульная полиция на зеленый свет для пешеходов. Поворачивали с Мельникова на Пугачева не меньше, чем на 80-ти. Нуаче. Ночь, пустые дороги. Справедливости ради - притормозили и извинились. 
    Несколько раз видел, как там сбивают пешеходов на переходе. Потому что видимость там из-за угла нулевая. Даже если хочешь избежать идиота за рулем - не угадаешь.

    А еще среди моих друзей и знакомых ни одного, кто не нарушает и не создает аварийных ситуаций. А их количество в Киеве вы можете себе представить - сотни. Кажется, я единственеый, кто не водит и не собирается. А это все приличные люди, ни одного путинца. 
    За всю жизнь у нас я видел одного человека, который не создал ни одной аварийной ситуации, потом видел таких водил в Германии и Бельгии. Но после оккупации Крыма и с ним не общаюсь. Мой младший родной дядя.

    А так да. Україна - це Європа. Но на волах и ишаках. Еще лет 50, если ждать эволюцинных изменений...

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    Українцям взагалі потрібно заборонити користуватися автомобілями
    Українцям взагалі потрібно заборонити користуватися автомобілями
    Українцям взагалі потрібно заборонити користуватися автомобілями
    Українцям взагалі потрібно заборонити користуватися автомобілями

    В 2002-м был впервые в Грузии. Пол-Тбилиси пьяные садились за руль после ресторанов. Киев казался Берлином. В 2007-м в Тбилиси и 2008-м в Батуми ситуацию на дорогах было не узнать. Киев казался Каиром или Тегераном в сравнении с грузинским вождением. В 2016-м в Батуми почти полный возврат к тому, что я увидел в 2002-м...

    Дошел до карандаша пешком. Ехать меньше 90 км/ч по Мельникова никто и не пытался.

    Джерело: блог Османа Пашаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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