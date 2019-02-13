Столична влада планує за п’ять років закупити 400 одиниць трамваїв і тролейбусів



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Бюджет програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки складає 76,4 млрд грн

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 12 лютого депутати погодили міську цільову програму розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Програма пропонує сконцентруватися на сталій мобільності, тобто зосередитися на інфраструктурі для пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту. У той час як раніше значну увагу приділяли лише розбудові нових автошляхів та автомобілецентризму. Через такі підходи у Києві за останні три роки кількість офіційно зареєстрованих автомобілів зросла більш ніж на 15%, і це без врахування автівок на єврономерах. За прогнозами експертів, до 2025 року у столиці буде більше машин на 60%. Наразі столичні мости перевантажено, деградувала трамвайна мережа, загалом відсутня зв’язана велоінфраструктура. Цільова програма покликана вирішити ці проблеми.

Зокрема запропоновано такий порядок пріоритетності учасників дорожнього руху: маломобільні групи населення, пішоходи, велосипедисти, громадський транспорт, вантажний транспорт, індивідуальний транспорт, що рухається, індивідуальний транспорт, що стоїть. Пріоритет надаватимуть розвитку електротранспорту, зокрема пропонується об’єднати лівобережну та правобережну трамвайні мережі. Також планується встановити квоти на паркомісця у центрі та підвищити комфорт громадського транспорту. Це, на думку розробників цільової програми, мотивуватиме киян відмовлятися від власних автівок.

«Загальний бюджет програми, розрахованої на п’ять років, складає 76,4 млрд грн. Більшу частину – 69,8 млрд – фінансуватиме місто, решту суми плануємо отримати з держбюджету, а також від інвесторів та кредиторів. Значну увагу, традиційно, буде приділено капітальному ремонту столичних автошляхів. Також у програмі закладені витрати на будівництво нових станцій метрополітену. Їх за 5 років має бути більше 20. У рамках розвитку міського громадського транспорту маємо до2023 року закупити понад чотири сотні одиниць трамваїв, тролейбусів та електробусів», - зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Окрім того, цільова програма має на меті змінити модель управління транспортною інфраструктурою міста. Йдеться про впровадження систем безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті та електронного квитка з широким набором тарифів. Також до процесу реалізації принципів сталої міської мобільності залучатимуть громаду.