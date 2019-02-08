На пасажирів фунікулеру чекає сюрприз: поцілунок в обмін на безкоштовний проїзд



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Акція діятиме 14 лютого з 08:00 до 09:00

14 лютого кияни та гості Києва зможуть безкоштовно проїхатися фунікулером. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

Але безплатний проїзд можливий за однієї умови.

«Із любов’ю до пасажирів 14 лютого з 08:00 до 09:00 «Київпастранс» дарує всім шанувальникам фунікулеру шанс скористатися особливою умовою проїзду: пасажир за власним бажанням може обійняти та/або поцілувати свого супутника - і проїхати зазначеним громадським транспортом безкоштовно», - йдеться в повідомленні.

Крім того, на пасажирів чекають: солодощі, унікальні квитки-валентинки та можливість виграти 10 проїзних.

Нагадаємо, цього року київський фунікулер мають повністю оновити. Як розповів мер Києва Віталій Кличко, буде встановлено новий прозорий фунікулер фірми Doppelmayr Garaventa з кондиціонерами.