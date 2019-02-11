У понеділок у годину пік скасовано п’ять рейсів міської електрички



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Рейси скасовано з технічних причин

Сьогодні, 11 лютого, вранці внесено зміни у роботу міської електрички. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

Так, скасовано п’ять рейсів електрички.

«У ранковий час із технічних причин скасовані наступні рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7421», - йдеться в повідомленні.

«Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів у пріоритеті», - додали у «Київпастрансі».

Слід зазначити, що це вже не вперше у ранковий час скасовуються рейси міської електрички.

Нагадаємо, 8 лютого вранці під потяг міської електрички потрапив чоловік. У зв’язку з цим рух поїздів в напрямку станції «Почайна» було заблоковано.