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    У понеділок у годину пік скасовано п’ять рейсів міської електрички

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    У понеділок у годину пік скасовано п’ять рейсів міської електрички

    Рейси скасовано з технічних причин

    Сьогодні, 11 лютого, вранці внесено зміни у роботу міської електрички. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

    Так, скасовано п’ять рейсів електрички.

    «У ранковий час із технічних причин скасовані наступні рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7421», - йдеться в повідомленні.

    «Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів у пріоритеті», - додали у «Київпастрансі».

    Слід зазначити, що це вже не вперше у ранковий час скасовуються рейси міської електрички.

    Нагадаємо, 8 лютого вранці під потяг міської електрички потрапив чоловік. У зв’язку з цим рух поїздів в напрямку станції «Почайна» було заблоковано.

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