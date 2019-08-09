Столична влада показала нові сміттєвози, які працюють у Києві (фото)



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Сміттєвоз, що був вперше зібраний в Україні на базі шасі Mercedes Фото: КМДА

14 автомобілів працюють на маршрутах роздільного збору сміття

У Києві оновили парк спецтехніки для вивезення твердих побутових відходів – за останні 1,5 року придбали 52 сучасні сміттєвози. Також 14 авто працюють на маршрутах роздільного збору сміття. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Закупили нові сміттєвози усі підприємства, що за угодою з комунальним підприємством «Київкомунсервіс» здійснюють вивезення сміття у місті. Це ПрАТ «Київспецтранс», ТОВ «Альфатер Київ», ТОВ «Селтік», ТОВ «Крамар-Еко», ТОВ «Фірма «Володар-Роз», ТОВ «Спецкомунтехніка».

«Це авто на базі Ford, Mercedes, Volvo, МАЗ. Днями «Київспецтранс» поповнив автопарк двома новими Volvo. А ТОВ «Альфатер Київ», яке належить до групи міжнародної компанії «Веолія», презентувало в Києві новий сміттєвоз, що був вперше зібраний в Україні на базі шасі Mercedes. Загалом у столиці працює до 200 вантажних авто, що здійснюють вивезення відходів. Переважно вивезення виконується вночі, оскільки вдень при такій кількості транспорту, сміттєвози просто стояли в заторах», – пояснив Пантелеєв.

Також днями під час наради з перевізниками столиці заступник голови КМДА дав доручення системно перевіряти справність та наповненість контейнерів для роздільного збору. Також коригувати графіки вивезення відходів для уникнення накопичення сміття у дворах.

У столиці встановлено 2,5 тисяч контейнерів для пластику, скла та паперу, міська влада жорстко контролюватиме, щоб вміст цих контейнерів направлявся винятково на сортувальні лінії, а потім на переробку.