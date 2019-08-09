  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична влада показала нові сміттєвози, які працюють у Києві (фото)

    • Розсилка
    Сміттєвоз, що був вперше зібраний в Україні на базі шасі Mercedes - Столична влада показала нові сміттєвози, які працюють у Києві (фото)
    Сміттєвоз, що був вперше зібраний в Україні на базі шасі Mercedes
    Фото: КМДА

    14 автомобілів працюють на маршрутах роздільного збору сміття

    У Києві оновили парк спецтехніки для вивезення твердих побутових відходів – за останні 1,5 року придбали 52 сучасні сміттєвози. Також 14 авто працюють на маршрутах роздільного збору сміття. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

    Закупили нові сміттєвози усі підприємства, що за угодою з комунальним підприємством «Київкомунсервіс» здійснюють вивезення сміття у місті. Це ПрАТ «Київспецтранс», ТОВ «Альфатер Київ», ТОВ «Селтік», ТОВ «Крамар-Еко», ТОВ «Фірма «Володар-Роз», ТОВ «Спецкомунтехніка».

    «Це авто на базі Ford, Mercedes, Volvo, МАЗ. Днями «Київспецтранс» поповнив автопарк двома новими Volvo. А ТОВ «Альфатер Київ», яке належить до групи міжнародної компанії «Веолія», презентувало в Києві новий сміттєвоз, що був вперше зібраний в Україні на базі шасі Mercedes. Загалом у столиці працює до 200 вантажних авто, що здійснюють вивезення відходів. Переважно вивезення виконується вночі, оскільки вдень при такій кількості транспорту, сміттєвози просто стояли в заторах», – пояснив Пантелеєв.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Столична влада показала нові сміттєвози, які працюють у Києві (фото)
    Столична влада показала нові сміттєвози, які працюють у Києві (фото)

    Також днями під час наради з перевізниками столиці заступник голови КМДА дав доручення системно перевіряти справність та наповненість контейнерів для роздільного збору. Також коригувати графіки вивезення відходів для уникнення накопичення сміття у дворах.

    У столиці встановлено 2,5 тисяч контейнерів для пластику, скла та паперу, міська влада жорстко контролюватиме, щоб вміст цих контейнерів направлявся винятково на сортувальні лінії, а потім на переробку.

    Читайте також
    Київ сміття автопарк КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ