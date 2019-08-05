На заводі «Енергія» ремонтують кран, який щодоби вивантажує до двох тисяч тонн сміття (фото)



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Крани розміщені над бункером твердих побутових відходів і відповідають за прийом, сортування та завантаження сміття в котли для спалювання Фото: Київтеплоенергія

Під час реконструкції замінять більше 90% деталей на нові та сучасні

На київському сміттєспалювальному заводі «Енергія» здійснюють реконструкцію крану для підйому твердих побутових відходів. Як повідомили у КП «Київтеплоенерго», кран у цілодобовому режимі функціонує на заводі понад 30 років. Тому під час реконструкції замінять більше 90% деталей на нові та сучасні з гідравлічним приводом грейфера (вантажопідйомний ковш), а також обладнають його автоматизованою системою управління. Це забезпечить надійну та безаварійну роботу устаткування.

За словами директора заводу «Енергія» Сергія Крикуна, все обладнання, зокрема, електричні шафи керування виготовлені за спецзамовленням для «Енергії». Усього на заводі таких кранів два, вони розміщені над бункером твердих побутових відходів і відповідають за прийом, сортування та завантаження сміття в котли для спалювання. Щодоби крани вивантажують до двох тисяч тонн відходів. Після завершення реконструкції першого крану, ремонт розпочнуть на другому.

«Від старого обладнання залишиться лише крановий міст, що досі в хорошому робочому стані. Встановлять новий візок крану з коліями, якими він рухається. На візку кріпиться майже вся рухома частина крану, яку також замінять. Раніше підйомний механізм працював за допомогою тросів, що часто рвалися й перекручувалися. А тепер ми встановлюємо нове обладнання – грейфер із гідравлічним приводом, який дозволить за раз піднімати до п’яти тонн сміття і уникнути аварійних ситуацій. Після реконструкції кран споживатиме значно менше електроенергії. Також ми модернізуємо систему керування підйомного механізму, що значно полегшить управління робочого процесу», – розповів Крикун.

Реконструкцію крану бункера твердих побутових відходів планують завершити до жовтня поточного року.

Нагадаємо, що наразі на заводі також триває капітальний ремонт електрофільтра № 2, що значно покращить екологічні показники виробництва. А до початку опалювального сезону на «Енергії» планують провести капітальний ремонт котла № 2 та замінити бойлер, який гріє воду для тепломереж Києва.

«Енергія» – єдиний діючий в Україні сміттєспалювальний завод, який щодоби приймає та спалює близько 750 тонн твердих побутових відходів – це понад 25% від загальної кількості сміття у Києві.

Завод виробляє до 200 тис. Гкал теплової енергії на рік і забезпечує опаленням взимку близько 200 багатоповерхівок. Альтернативний вид палива допомагає економити КП «Київтеплоенерго» до 30 млн куб. м газу на рік.