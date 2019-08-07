Роздільний збір сміття у Києві: проєкт зіткнувся з проблемами



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Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв проінспектував Голосіївський, Солом’янський та Подільський райони

Серед киян посилять інформаційну роботу щодо роздільного збору сміття

У Києві перевізники твердих побутових відходів здійснюватимуть системні перевірки справності та наповненості контейнерів для роздільного збору. Також коригуватимуться графіки вивезення відходів для уникнення накопичення сміття у дворах. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Посадовець сьогодні проінспектував Голосіївський, Солом’янський та Подільський райони та провів за результатами інспекції нараду з перевізниками.

«Усі підприємства, які сьогодні працюють у столиці, мають контролювати стан своїх контейнерів, оптимізувати графік вивезення, щоб не було ризику накопичення сміття у дворах. Також необхідно постійно моніторити технічну справність баків для відходів та оперативно ремонтувати їх. Окрім того, ми маємо проблему, коли в сітку для роздільного збору кидають всі без винятку відходи, тому будемо посилювати інформаційну роботу, зокрема, за допомогою житлово-експлуатуючих дільниць», – сказав Пантелеєв.

Він нагадав, що у столиці встановили 2,5 тисяч контейнерів для пластику, скла та паперу, а також підкреслив, що міська влада жорстко контролюватиме, щоб вміст цих контейнерів направлявся винятково на сортувальні лінії, а потім на переробку.