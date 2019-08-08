На Осокорках ліквідували величезне сміттєзвалище (фото)



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Велике сміттєзвалище було між озерами Небреж і Мартишів Фото: Дарницька РДА

Вивезено 50 тонн сміття

У Дарницькому районі Києва, на Осокорках, між озерами Небреж і Мартишів, ліквідовують велике сміттєзвалище. Про це повідомляє Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація.

Представники влади спільно з місцевими активістами вже прибрали та вивезли понад 50 тонн сміття.

Зазначається, що працівники відділу контролю за благоустроєм Дарницького району «приклали неймовірні зусилля задля ліквідації сміттєзвалища».

Наразі ліквідація наближається до кінця.

«І потрібно нагадати собі, що ми люди. І тільки від нас залежить чистота власного будинку та подвір'я, адже все починається з малого. Дарничани повинні розуміти, що чисто не там де прибирають, а там де не смітять!» - зазначає місцева мешканка, екологічний активіст Тетяна Рябенко.

Як відомо, масштабна кампанія з благоустрою «Гідропарку» стартувала 20 липня. Ініціаторами стали в.о. директора Гідропарку Олег Челомбітько та голова організації із захисту навколишнього середовища Сергій Волков.

Під час першої «чистої суботи» з території парку вивезли понад 40 тонн сміття.

Кожен охочий може долучитися до цієї ініціативи.

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