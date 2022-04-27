Столична влада просить киян не відвідувати кладовища

Поминання померлих родичів і Гробки на цвинтарях краще цього року не робити

Київська міська державна адміністрація просить жителів столиці утриматися від відвідування кладовищ під час воєнного стану. Про це йдеться у повідомленні КМДА від 27 квітня.

«Столиця неодноразово зазнавала ракетних ударів, загинули мирні жителі, пошкоджені будинки, школи, дитсадки. Є факти обстрілів і територій кладовищ», – йдеться в зверненні КМДА.

Столична влада закликала киян не створювати скупчень людей на кладовищах, аби не наражати на небезпеку себе та близьких.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник додав, що візити на кладовища необхідно перенести до моменту, коли ситуація в місті стане безпечнішою: «Не створюйте скупчення людей в ці дні на територіях кладовищ, не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких».

У Київській області цього тижня проводять розмінування на цвинтарях і люди через міських голів будуть знати, яке кладовище розміноване, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Про мінну небезпеку також повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. «Сапери вже оглянули ірпінське кладовище, однак неприємні знахідки можуть бути ще всюди. Тому заходимо на територію кладовища лише через центральний вхід і ходимо лише по стежках, уважно дивлячись під ноги», — наголосив Маркушин.

Після Великодня в Україні традиційно вшановують пам’ять померлих родичів і близьких. У Києві масові поминання (Проводи, Гробки) відбуваються цього року в Провідну неділю, 1 травня.