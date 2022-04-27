Повітряні сили збили російську ракету над Дніпропетровщиною

Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету

Уламки ракети впали на галявині

Сьогодні вранці над Дніпропетровщиною українські військові збили ракету російських окупантів. Уламки не зачепили мирних мешканців. Про це повідомив голова Дніпропетровської обладміністрації Валентин Резніченко.

«Добрий ранок для нас, не дуже – для орка. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Уламки впали на галявині. Нікого не зачепило», – написав Резніченко.

Також окупанти вночі з артилерії зруйнували елеватор у Мар'янському на Дніпропетровщині.

Додамо, що удар також прийшовся на Зеленодольську ТЕЦ, внаслідок чого вона загорілася. Рятувальники ліквідували загоряння, проте потрібен час, аби відновити роботу об'єкта.

Нагадаємо, що Зеленодольська громада часто перебуває під ворожими обстрілами. Так, 20 квітня ворог обстріляв Зеленодольськ з «Ураганів», влучив по комунікаціях і залишив місто без світла та води.

Відомо також, що на Дніпропетровщині російські загарбники здійснили реактивний артилерійський обстріл забороненими касетними боєприпасами із «Торнадо-С».

Крім того сьогодні росіяни обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами.

Рано вранці 27 квітня Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман.