Росіяни обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами

Слідом за обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку

Слідом за обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку

Відомо про щонайменше одного пораненого

Російські окупанти двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці Донецької області. Після чого ворог наніс авіаудар, щонайменше є один поранений, повідомляє очільник Донецької обладміністрації Павло Кириленко.

«Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці! Спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж», – написав Кириленко.

За його словами, слідом за другим обстрілом окупанти завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого.

Крім того, ЗСУ відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку.

«ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксуємо!» – додав Кириленко.

Раніше окупанти накрили вогнем Авдіївський коксохімічний завод. Пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех.