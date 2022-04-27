  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Росіяни обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами

    Слідом за обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару &ndash; поцілили у багатоповерхівку - Росіяни обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами
    Слідом за обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку
    фото: Павло Кириленко

    Відомо про щонайменше одного пораненого

    Російські окупанти двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці Донецької області. Після чого ворог наніс авіаудар, щонайменше є один поранений, повідомляє очільник Донецької обладміністрації Павло Кириленко.

    «Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці! Спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж», – написав Кириленко.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Росіяни обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами
    Росіяни обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами
    Росіяни обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами
    Росіяни обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами
    Росіяни обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами
    Росіяни обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами

    За його словами, слідом за другим обстрілом окупанти завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого.

    Крім того, ЗСУ відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку.

    «ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксуємо!» – додав Кириленко.

    Раніше окупанти накрили вогнем Авдіївський коксохімічний завод. Пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 27 квітня
    Теги: росія окупанти війна Донеччина обстріл Авдіївка Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами