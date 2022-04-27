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    Із 2 травня у Києві стартує приймання заяв до перших класів: як це зробити

    Пріоритет під час зарахування до першого класу отримають кілька категорій дітей - Із 2 травня у Києві стартує приймання заяв до перших класів: як це зробити
    Пріоритет під час зарахування до першого класу отримають кілька категорій дітей
    фото з відкритих джерел

    Цього року жителі столиці зможуть подати документи для зарахування дітей у перші класи кількома способами

    Від 2 травня у Києві розпочнеться приймання документів у перші класи. Процедура триватиме до 31 травня. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

    За його словами, цього року документи можна подати як особисто, так і в електронному виді, або у виді поштових листів.

    «Цього року зарахування до 1-х класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених факсом, або електронною поштою на адресу школи. Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не є підставою для відмови у зарахуванні. Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу освіти не пізніше 23 серпня 2022 року включно», – зазначив він.

    Пріоритет під час зарахування до першого класу отримають такі категорії дітей:

    • ті, що проживають на території обслуговування закладу;
    • зареєстровані внутрішньо переміщені особи;
    • діти, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі та діти працівників цих закладів.

    Нагадаємо, що Міністерство освіти й науки перегляне шкільну програму зі світової літератури та історії через війну Росії проти України. Експертна комісія МОН має визначити, чи залишати російські твори у шкільній програмі, а якщо залишати, то – які саме.

    Також повідомлялося, що Україна може ввести у школах новий предмет – військово-патріотичне виховання. Крім цього, зі шкільної програми може зникнути урок російської мови.

    Теги: Київ війна школа Україна КМДА #stoprussia
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    Із 2 травня у Києві стартує приймання заяв до перших класів: як це зробити