Головний тренер збірної України назвав причину провалу гри проти Вельсу

Партаков: «Це спорт, футбол. В одних сьогодні було везіння, в інших – не було»

Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що причиною поразки від Вельсу у фіналі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022 стала погана реалізація гольових моментів. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

«Мої хлопці зробили все, що могли. Не знаю, що сказати. Потрібно перепросити за те, що ми не забили, але ми робили все, що могли. Не вистачило забитого м'яча – більше нічого. У роздягальні панує гробова тиша. Це спорт, футбол. В одних сьогодні було везіння, в інших – не було», – сказав Петраков після поразки збірної України від Уельсу з рахунком 0:1.

Він закликав не звинувачувати у невдачі Андрія Ярмоленка, який забив гол у власні ворота та взяв провину за програш на себе.

«Можу тільки подякувати йому за все, що він зробив для збірної. У мене немає претензій до моїх гравців. Звертаюся до преси: не потрібно лити негатив на Ярмоленка й інших хлопців, виливайте все на головного тренера. Виграє команда, програє головний тренер», – підкреслив Петраков.

Нагадаємо, Україна програла Вельсу у матчі за вихід на чемпіонат світу.

Форвард Роман Яремчук не зміг стримати сліз після поразки України збірній Вельсу. Раніше соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями.