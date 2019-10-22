Столична влада разом із німцями розробила Концепцію розвитку Подолу



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Презентація Концепції інтегрованого міського розвитку для Подільського району Фото: пресслужба мера Києва

Концепція розвитку Подолу пройшла громадські обговорення і буде винесена на затвердження Київради

У вівторок, 22 жовтня, відбулася презентація та обговорення Концепції інтегрованого міського розвитку для Подільського району столиці. Участь у заході взяв мер Києва Віталій Кличко.

Над документом спільно працювали Київська міська державна адміністрація, Подільська райадміністрація та Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Усі разом ми розробили Концепцію інтегрованого міського розвитку для Подільського району - стратегічний документ неформального планування, в якому сформульоване бачення міського розвитку. І, я переконаний, дуже важливо, щоб у новій Концепції розвитку Подолу зберігся його особливий дух, атмосфера старовинного Києва», - зазначив Кличко.

Усі структурні підрозділи КМДА брали участь у розробці цього документу і долучалися до виконання стратегічних завдань.

Відбулися також громадські обговорення Концепції на Виноградарі, Куренівці та на історичному Подолі.

«Я дякую небайдужим киянам, громадськості за їх пропозиції та ідеї», - сказав Кличко.

Також у комплексі заходів розроблено План сталої міської мобільності для Подільського району. Це перелік заходів задля комфортного та безпечного пересування містом для його мешканців.

Також підготували документацію для створення велосипедної інфраструктури на Виноградарі з урахуванням метрополітену, що будується, та рекомендаціями щодо внесення змін в державні будівельні норми.

«Найближчим часом я винесу на затвердження Київради всі наші напрацювання», - пообіцяв Кличко.