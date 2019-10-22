У Києві презентували репринт Нобельського Четвероєвангелія, якому майже 500 років



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Презентація репринту Нобельського Четвероєвангелія відбулася у пресцентрі «Главкома»

Виготовлено чотири репринтних копії Нобельського Євангелія

Нобельське Четвероєвангеліє, написане 1520 року в селі Нобель на Рівненщині, відтепер можна не лише побачити на фото, але й погортати та детально дослідити з наукової точки зору. Завдяки меценатській підтримці зроблено репринт видання, якому майже 500 років. Про це розповіли під час презентації голова БФ «Наш край», меценат Павло Яніцький і краєзнавець, отець Павло Дубінець під час прес-конференції в пресцентрі «Главком».

Репринтне видання унікальної пам’ятки, що на 41 рік старше від відомого Пересопницького Євангелія, побачило світ за сприяння земляків-меценатів.

«Євангеліє, написане 1520 року в селі Нобель Зарічненського району, зберігалося у тамтешній церкві. Але у 1856 році граф Тишкевич заснував у Вільнюсі Музей давнини, і споряджена ним на Полісся археографічна експедиція десь у 1860 році забрала Євангеліє з Нобеля. Його сліди місцева краєзнавиця Валентина Тумаш-Ляховець виявила у Вільнюсі в Бібліотеці Академії наук Литви», - розповідає отець Павло (Дубінець), який і сам долучився до краєзнавчої розвідки.

Нині це Євангеліє вважається найдавнішою писемною пам'яткою українського Полісся. За сприяння меценатів виготовлено 4 репринтних копії Нобельського Євангелія, одна з яких буде повернена до села Нобель, а інші передані до наукових бібліотек, музеїв та інших установ.

«Поверненням Нобельського Четвероєвангелія в Україну, до нас на Рівненське Полісся, руйнує міф про те, що ці території в давнину були малоосвічені і неписемні. Це дуже правильно, що сьогодні наші краєзнавці та наш Інститут української мови досліджує такі цінності, показує суспільству, а також нашому молодому поколінню про те, що у нас є та пам'ять, є та давнина, є те коріння, яким варто гордитися», - переконаний Яніцький.

Також тривають переговори з Бібліотекою Академії наук Литви про тимчасове експонування оригіналу в Нобелі під час відзначення 500-річчя пам’ятки, яке відзначатиметься наступного року.

Дивіться запис прес-конференції: