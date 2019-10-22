  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Власника Kyiv Food Market, де Зеленський проводив пресмарафон, суд відправив під домашній арешт

    • Розсилка
    Михайло Бейлін - Власника Kyiv Food Market, де Зеленський проводив пресмарафон, суд відправив під домашній арешт
    Михайло Бейлін

    Михайло Бейлін є підозрюваним у причетності до заволодіння 20 млн гривень і замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства «Укрзалізничпостач», яке з 2015 року є філією «Укрзалізниці»

    Вищий антикорупційний суд обрав запобіжним заходом нічний домашній арешт для Михайла Бейліна, співвласника Kyiv Food Market, в якому президент Володимир Зеленський проводив пресмарафон. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

    «Обрано нічний домашній арешт», - сказав співрозмовник агентства.

    За словами джерела, Бейліну також заборонено виїжджати за кордон і наказано здати закордонний паспорт.

    Читайте також

    Бейлін є підозрюваним у причетності до заволодіння 20 млн гривень і замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства «Укрзалізничпостач», яке з 2015 року є філією «Укрзалізниці».

    Він проходить у справі колишнього депутата Верховної Ради Валерія Іщенка з Блоку Петра Порошенка.

    Бейлін є його фінансовим радником і колишнім позаштатним радником голови Адміністрації Президента (2015-2016 роки) Бориса Ложкіна.

    Нагадаємо, НАБУ повідомило ексдепутату Іщенку про підозру в заволодінні 20 млн гривень і замаху на заволодіння 44 млн гривень Укрзалізниці.

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    Київ суд НАБУ арешт Володимир Зеленський Антикорупційний суд президент Вищий антикорупційний суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ