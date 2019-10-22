Власника Kyiv Food Market, де Зеленський проводив пресмарафон, суд відправив під домашній арешт
Михайло Бейлін є підозрюваним у причетності до заволодіння 20 млн гривень і замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства «Укрзалізничпостач», яке з 2015 року є філією «Укрзалізниці»
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжним заходом нічний домашній арешт для Михайла Бейліна, співвласника Kyiv Food Market, в якому президент Володимир Зеленський проводив пресмарафон. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.
«Обрано нічний домашній арешт», - сказав співрозмовник агентства.
За словами джерела, Бейліну також заборонено виїжджати за кордон і наказано здати закордонний паспорт.
Бейлін є підозрюваним у причетності до заволодіння 20 млн гривень і замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства «Укрзалізничпостач», яке з 2015 року є філією «Укрзалізниці».
Він проходить у справі колишнього депутата Верховної Ради Валерія Іщенка з Блоку Петра Порошенка.
Бейлін є його фінансовим радником і колишнім позаштатним радником голови Адміністрації Президента (2015-2016 роки) Бориса Ложкіна.
Нагадаємо, НАБУ повідомило ексдепутату Іщенку про підозру в заволодінні 20 млн гривень і замаху на заволодіння 44 млн гривень Укрзалізниці.
Джерело: Українські новини