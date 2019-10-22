Власника Kyiv Food Market, де Зеленський проводив пресмарафон, суд відправив під домашній арешт



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Михайло Бейлін

Михайло Бейлін є підозрюваним у причетності до заволодіння 20 млн гривень і замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства «Укрзалізничпостач», яке з 2015 року є філією «Укрзалізниці»

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжним заходом нічний домашній арешт для Михайла Бейліна, співвласника Kyiv Food Market, в якому президент Володимир Зеленський проводив пресмарафон. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Обрано нічний домашній арешт», - сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела, Бейліну також заборонено виїжджати за кордон і наказано здати закордонний паспорт.

Бейлін є підозрюваним у причетності до заволодіння 20 млн гривень і замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства «Укрзалізничпостач», яке з 2015 року є філією «Укрзалізниці».

Він проходить у справі колишнього депутата Верховної Ради Валерія Іщенка з Блоку Петра Порошенка.

Бейлін є його фінансовим радником і колишнім позаштатним радником голови Адміністрації Президента (2015-2016 роки) Бориса Ложкіна.

Нагадаємо, НАБУ повідомило ексдепутату Іщенку про підозру в заволодінні 20 млн гривень і замаху на заволодіння 44 млн гривень Укрзалізниці.

Джерело: Українські новини