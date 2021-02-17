Столичне Управління екології отримало нового керівника

Олександр Возний озвучив першочергові завдання для себе на посаді керівника Управління екології та природних ресурсів КМДА

Новим керівником Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації призначено Олександра Возного. Про це повідомляє пресслужба Управління екології та природних ресурсів КМДА.

Зазначається, що Возний протягом шести років очолював Центр управління відходами та зарекомендував себе як професійний управлінець та досвідчений експерт з екологічних питань.

«Ми віримо, що з новим керівником робота нашого Управління стане більш ефективною та відкритою, громадськість зможе побачити і оцінити результати наших зусиль, а наше місто максимально наблизиться до рівня найекологічніших європейських столиць», - зазначили в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

Першочерговими завданнями на новій посаді Возний визначив:

Провести аудит поточного стану справ та ознайомитися з результатами діяльності Управління у 2019-2020 рр.

Зустрітись з керівниками та співробітниками підпорядкованих комунальних підприємств та головами районних адміністрацій та обговорити всі проблемні питання у сфері екології, які потребують оперативного вирішення у районах столиці;

Визначити головні стратегічні завдання Управління на поточний рік.

Як відомо, до призначення Возного виконючим обов'язки начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА був Олександр Савченко.

До слова, станом на 10 годину ранку 17 лютого Київ знаходиться на десятому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.